Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo. Nunca fui tão feliz mas não sei como lhe contar

Há muita coisa em risco, mas sinto-me mais vivo do que alguma vez senti
Hoje às 10:10
Amor
Amor
Foto: Freepik/prostooleh
Todas as semanas, o site do V+  partilha contos ficcionais sobre o amor, a partir de casos reais. 

Sou o Álvaro. Não é fácil começar assim, tão direto, mas talvez seja a única forma honesta. Não escondo o nome, embora talvez devesse — porque o que estou prestes a confessar me dá alguma vergonha. Tenho 52 anos, e até hoje ainda me custa acreditar no caminho que escolhi percorrer.

O meu melhor amigo, o Artur, entrou na minha vida há quase três décadas. Conhecemo-nos no início da carreira, eu na área financeira, ele na área comercial. Começou tudo com conversas rápidas ao pé da máquina do café, trocas de emails sobre trabalho e umas cervejas ocasionais depois do expediente. Aos poucos, fomos ganhando confiança um no outro, e a amizade cresceu. Fizemos férias em família, partilhámos jantares longos, conquistas, desilusões conjugais e até aqueles silêncios que só existem entre amigos verdadeiros.

Quando a mulher dele engravidou pela primeira vez, lembro-me de ver a felicidade iluminada nos olhos do Artur. Foi assim que nasceu a Inês — a menina mais faladora, curiosa e destemida que alguma vez vi. Cresceu aos meus olhos, a chamar-me “tio” desde pequena. Eu brincava com ela, levava-a à feira do livro, às vezes ao jardim quando o Artur precisava de ajuda. Era como uma sobrinha emprestada.

A vida fez o que faz sempre: avançou. Eu casei e descasei, tive um filho que hoje já vive sozinho, mudei de emprego, recomecei várias vezes. O Artur manteve-se ao meu lado em tudo — e eu ao lado dele. Quando ele se divorciou, foi em minha casa que apareceu, destruído, a meio da noite. Chorou como nunca o tinha visto chorar. “Perdi tudo”, repetia. Eu acompanhei cada passo da sua recuperação, e vi o orgulho dele renascer à medida que a Inês se aproximava da idade adulta.

Durante anos, a Inês viveu em Coimbra, onde estudou enfermagem. Quase não a via, apenas através das fotografias que o Artur me mostrava com orgulho paternal quase exagerado. Um dia, porém, anunciou que ela ia voltar a Lisboa, onde tinha arranjado vaga num hospital público. Tinha 26 anos e uma determinação na voz que impressionava quem a ouvisse.

A primeira vez que a vi depois de anos foi num jantar improvisado em casa do Artur. Abri a porta e encontrei-a ali, adulta, mulher feita, com um sorriso sereno e olhos castanhos tão expressivos que pareciam ler o mundo. Já não era a miúda que eu ensinava a andar de bicicleta no jardim. Era uma mulher segura, inteligente, com uma calma bonita, difícil de explicar.

— Sempre tão pontual — disse ela, a sorrir, quando entrei.

Ri-me, meio atrapalhado. E foi aí, nesse sorriso, que senti pela primeira vez um incómodo inexplicável no peito — um misto de surpresa, nervosismo e… atração. Uma atração que tentei, com todas as minhas forças, ignorar.

Nesse jantar, falámos sobre tudo e mais alguma coisa: viagens, o internato médico dela, livros, música. Ela conversava comigo como se tivesse a minha idade, com uma maturidade surpreendente, uma curiosidade genuína, uma leveza que parecia iluminar o ar à nossa volta. O Artur alternava entre a cozinha e a sala, feliz por nos ver tão animados, sem imaginar que algo dentro de mim estava a mexer, a mexer demais.

Saí dali confuso. Era só admiração, disse a mim próprio. Era apenas carinho por alguém que eu vira crescer. Era só ternura. E, no entanto, toda a noite me perseguiu na memória.

Duas semanas depois, o Artur convidou-me novamente para jantar. Era um jantar simples, mas a Inês estava lá — a cozinhar, desta vez. A forma como se movia na cozinha, o à-vontade com que mexia nos tachos, o sorriso tranquilo ao falar comigo… era tudo demasiado fácil, demasiado natural. E eu sentia-me cada vez mais inquieto.

No final da noite, quando me despedi, ela acompanhou-me até à porta.

— É sempre tão bom conversar contigo — disse ela, olhando-me nos olhos de uma forma que queimou mais do que devia.

Durante dias, não consegui tirá-la da cabeça.

No fim de semana seguinte, recebi uma mensagem. Número desconhecido.

“Olá, sou a Inês. Vou dar uma volta no paredão. Fazes-me companhia?”

O meu coração deu um salto ridículo para um homem de 52 anos. Não devia. Não podia. É a filha do meu melhor amigo, repeti mentalmente. Mas, antes que a razão pudesse vencer, os meus dedos traíram-me:

“Sim.”

Caminhámos juntos durante quase uma hora. Rimos. Partilhámos histórias. A brisa fresca do mar misturava-se com algo mais: aquela tensão elétrica que nenhum dos dois nomeava, mas ambos sentíamos.

No fim do paredão, sentámo-nos num muro, a olhar o mar. De repente, ela tocou-me na mão. Um toque leve, quase inocente — mas que incendiou tudo.

— Sinto que posso falar contigo de tudo — murmurou.

— Eu também — respondi, antes de pensar.

Olhou-me. Longamente. Demasiado longamente.

Foi ali, nessa pausa carregada, que percebi que já tínhamos atravessado uma fronteira invisível.

Na semana seguinte, o Artur organizou outro jantar. Quis o destino — ou o azar — que fosse a Inês a oferecer-se para me levar a casa. Entrámos no carro. Silêncio. Tensão. O som do motor era o único ruído.

Quando estacionou à porta do meu prédio, ficámos ali sentados, lado a lado, sem falar. Até que ela se virou para mim, devagar, como se tivesse medo do próprio gesto.

Eu virei-me também.

E o mundo ficou pequeno demais para tanta coisa por dizer.

Beijámo-nos. Um beijo que não devia ter acontecido, mas que aconteceu com a força de tudo o que tínhamos reprimido. Um beijo que sabia a descoberta, a loucura, a perigo — e que abriu uma porta que nunca mais conseguimos fechar.

Desde então, temos vivido num equilíbrio impossível entre a euforia e a culpa. Encontramo-nos às escondidas, falamos em sussurros, rimos como dois adolescentes que descobriram algo proibido demais para ser real.

Eu, um homem de 52 anos. Ela, de 26.

A filha do meu melhor amigo.

Sei que estou a caminhar por um fio frágil, que cada passo pode fazer ruir tudo — a minha amizade com o Artur, a confiança que ele sempre teve em mim, a minha própria paz de espírito.

Mas quando ela sorri, quando me olha como se visse em mim algo que eu julgava perdido, eu percebo que nunca fui tão feliz... E não sei como contar tudo ao pai dela.

Este conteúdo contou com a participação de inteligência artificial na sua elaboração.

 

