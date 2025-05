Planeou pedido de casamento à namorada. Mas ela tinha o mesmo plano e o momento ficou viral (vídeo)

Sem suspeitarem das intenções uma da outra, Samantha Sova e Kaitlyn Dattoria seguiram até ao parque onde começaram a namorar, cada uma delas com um plano secreto em mente. O que nenhuma suspeitou é que estavam ambas com o mesmo plano e o registo do momento ficou viral e é mesmo tema da revista People.

"O frio na barriga e a alegria pura que percorreram o meu corpo naquele momento foram indescritíveis e de euforia", disse Kaitlyn à revista norte-americana.

Samantha e Kaitily conheceram-se em 2020 e ficaram inseparáveis desde então, apesar de só terem assumido a relação em 2023. Em março deste ano, Samantha contactou uma fotógrafa para simular uma sessão de fotografia com a namorada, partilhando com a artista a sua intenção de fazer um pedido de casamento. Ambas nunca suspeitaram de que Kaitlyn faria o mesmo.

Assim que Samantha se ajoelhou, a fotógrafa começou a disparar fotografias: "Segundos depois, a Kate surpreendeu-nos ao fazer também um pedido de casamento", contou a fotógrafa à People.

Entretanto, o registo partilhado no TikTok já conta com 12,4 milhões de visualizações e 2,3 milhões de gostos e acabaram a ter direito a um artigo numa das revistas internacionais mais prestigadas.