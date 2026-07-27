Jovem escocesa conta como conheceu este português na praia. O que aconteceu depois transformou a sua vida

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Há amores de verão que duram para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu a uma jovem escocesa que, durante umas férias em Portugal, conheceu um português numa praia algarvia. Na altura, nada fazia prever que aquele romance de verão se transformaria numa história de amor capaz de atravessar países, mudar carreiras e dar origem a uma família que hoje inspira centenas de milhares de pessoas em todo o mundo.

Tudo começou em 2017: ela estava de férias em Portugal quando conheceu um jovem engenheiro português. Durante aquela semana, viveram aqueles dias intensos que normalmente só acontecem nos filmes: descobriram praias escondidas, longe dos turistas, partilharam jantares, brindes ao pôr do sol e até passaram uma noite a acampar na praia, onde ele lhe preparou camarões num simples fogareiro de campismo.

Quando as férias terminaram, cada um regressou à sua realidade. Ela voltou para o Reino Unido, onde trabalhava como médica. Ele permaneceu em Portugal, a exercer engenharia. O mais fácil teria sido deixar aquela história ficar apenas como uma boa memória de verão.

Mas isso nunca aconteceu. Apesar dos mais de dois mil quilómetros que os separavam, continuaram a falar todos os dias. A ligação entre ambos era demasiado forte para ser ignorada.

Foi então que ele decidiu dar o primeiro grande passo e viajou até à Escócia para a visitar. Juntos percorreram as paisagens escocesas, numa viagem onde o mar, bem mais frio do que o Algarve, acabou por ser apenas um detalhe.

A partir daí, perceberam que partilhavam muito mais do que sentimentos. Ambos tinham o mesmo desejo de conhecer o mundo e a mesma filosofia de vida: "Só vivemos uma vez". E foi por isso que decidiram marcar uma viagem às Filipinas e a Bali. E foi precisamente durante essas férias que tudo mudou.

O momento em que tudo mudou

Depois do primeiro beijo, a vida acelerou de uma forma que nenhum dos dois esperava: apenas 18 meses depois de começarem a namorar, nasceu Leo, o primeiro filho do casal.

Longe de complicar a relação, a chegada do bebé acabou por fortalecer ainda mais a ligação entre ambos. "Nunca mais nos afastámos", conta a criadora de conteúdos digitais. Hoje, a família cresceu. Já são quatro e, pelo caminho, tomaram outra decisão que mudou completamente o seu futuro: despediram-se dos empregos estáveis, ela da medicina e ele da engenharia, para seguirem um sonho comum.

Criaram um projeto dedicado às viagens em família e transformaram o mundo na sua casa. Atualmente, partilham as suas aventuras através da página de Instagram The Tavel Mum, onde reúnem quase 400 mil seguidores que acompanham cada destino, cada descoberta e cada momento vivido em família.

Percorra a nossa galeria e veja algumas fotos da história de amor deste casal