Aos 14 anos, gravou vídeo a prever que ia casar-se com amigo da escola. E casou-se mesmo [vídeo]

Ava e Ben no dia do seu casamento

Ava tinha apenas 14 anos quando gravou um vídeo a garantir que se iria casar com Bem Otto, um colega da sua escola. No próprio vídeo, dirigido a si mesma no futuro, dizia “Passa isto no casamento!”.

No vídeo pode ouvir-se a jovem a dizer à Ava do futuro: "Esta sou eu com 14 anos, no dia 8 de dezembro, num domingo de 2019, e estou a dizer-te — sou caloira, a propósito — estou a dizer-te agora mesmo que te vais casar com o Ben Otto. Benjamin William Otto! E vamos transmitir este vídeo no casamento, e eu vou ficar tipo, haha, gotty."

A verdade é que Ava e Ben, acabaram mesmo por casar aos 19 anos, depois de terem começado um namoro no primeiro ano do ensino médio.

A história é tão incrível que a revista People lhe dedicou um artigo. Ava contou que foi a mãe quem filmou o vídeo e que tratou de o transmitir no casamento. "Todos ficaram super chocados, mas acharam amoroso”, contou a jovem recém-casada à revista.

"Percebi que o Ben era ‘o tal’ quando era o meu melhor amigo — alguém que não tinha medo de me chamar à atenção quando eu fazia disparates, com quem criei e desenvolvi empresas, com quem trabalho, com quem partilho as mesmas crenças religiosas... e, além disso, ele é super giro", disse à People. "Com quem mais me casaria? Temos a mesma missão, os mesmos valores e crenças e, no fundo, sempre foi ele. Sempre será o Ben."

