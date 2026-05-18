Não conseguia pagar a renda e construiu uma mini casa de 15 metros quadrados: “É o meu refúgio”

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Aos 64 anos, Silvia Valdivia decidiu mudar completamente de vida. Depois de anos a trabalhar numa empresa de cosmética em Córdoba, na Argentina, Silvia percebeu que queria abrandar o ritmo, cuidar mais de si e viver de forma mais simples.

Segundo o site Noticias Trabajo, recém-divorciada e sem vontade de continuar a gastar dinheiro em rendas, começou a procurar alternativas mais simples e ligadas à natureza. Depois de analisar preços de alugueres e créditos habitação, percebeu que nenhuma opção fazia sentido para aquilo que procurava.

A inspiração surgiu de forma inesperada: Silvia viu um vídeo de uma família que vivia num contentor marítimo transformado em casa. “Fiquei fascinada”, contou ao jornal argentino Río Negro. “Não queria uma construção tradicional. Antes mesmo de saber o preço, já sentia que aquela casa tinha de ser minha.”

A decisão levou-a até a uma reserva natural em Tanti, onde instalou a sua nova casa pré-fabricada com apenas 15 metros quadrados. A construção foi feita numa fábrica em Córdoba e demorou cerca de 90 dias até ficar pronta. Depois, a estrutura foi transportada de camião e colocada sobre uma base de cimento com a ajuda de uma grua.

Apesar do espaço reduzido, a mini casa está equipada com pequena sala, cozinha instalada, casa de banho completa, termoacumulador e mobiliário pensado para otimizar cada metro quadrado. Tem apenas uma janela e uma porta envidraçada, mas o ambiente acolhedor é um dos detalhes que mais encanta Silvia.

“Mesmo sendo pequena, o coração da casa é enorme”, afirmou. Silvia garante que encontrou ali paz, tranquilidade e uma nova forma de viver. “Aprendi a interpretar os sinais do universo para encontrar o meu lugar no mundo”, explicou.