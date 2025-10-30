Fugiu de casa aos 13 anos para escapar aos abusos do pai. Agora vive história de amor com um dos polícias que a salvou

Sem cura possível, este menino com cancro fez um tratamento experimental. Está curado há um ano

Quando tinha apenas 13 anos, Roshin Ali fugiu de casa para escapar aos maus-tratos do pai, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Quinze anos depois, a jovem reencontrou um dos polícias que ajudou a procurá-la e acabou por se apaixonar por ele.

De acordo com a revista People, Roshin, agora com 28 anos, trabalha no Departamento de Polícia de Jackson, onde conheceu Tyler, de 38. Foi apenas durante uma conversa, meses depois de se conhecerem, que Roshin contou a história da fuga e percebeu que o colega tinha feito parte da operação de busca em 2010.

“Foi surpreendente perceber que ele tinha ajudado a procurar-me quando eu era apenas uma adolescente. Achei isso muito bonito”, contou Roshin à revista People.

A jovem recorda que decidiu fugir depois de anos de violência dentro de casa. Nessa noite, saltou pela janela com o irmão e procurou ajuda. Pouco tempo depois, as autoridades localizaram os dois e prenderam o pai, acusado de agressão agravada. Roshin e os irmãos foram entregues ao sistema de acolhimento de menores, onde permaneceram até atingir a maioridade.

Apesar de uma infância difícil, Roshin reconstruiu a sua vida. Tornou-se mãe de dois rapazes, trabalhou como guarda prisional e acabou por seguir carreira na polícia. Foi aí que reencontrou, por acaso, o homem que a tinha tentado salvar tantos anos antes.

A amizade entre os dois rapidamente se transformou em amor. Em agosto de 2024, Tyler pediu Roshin em casamento durante umas férias em família, com a ajuda dos filhos dela. O casal tem agora um bebé de cinco meses e prepara-se para o casamento, marcado para outubro de 2026.

Hoje, Roshin descreve o noivo como o seu “herói” e diz que a vida lhe deu uma segunda oportunidade de felicidade: “Ele procurou-me quando eu estava perdida. Agora, encontrou-me para sempre.”