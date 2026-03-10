“A mãe dos meus dois primeiros filhos é a madrinha do meu filho mais novo com outra mulher"

O ator e cantor espanhol, El Langui, numa entrevista ao site El Espanol, abriu o coração sobre a sua vida familiar e mostrou que é possível manter relações saudáveis mesmo em situações complicadas. O artista contou que a mãe dos seus dois primeiros filhos é, atualmente, madrinha do seu filho mais novo, fruto de outra relação. “Remamos todos para o mesmo lado”, disse, explicando como procura colocar sempre o bem-estar dos filhos em primeiro lugar.

Apesar de já não estar com a mãe dos dois primeiros filhos, o ator garante que existe respeito, proximidade e colaboração entre todos os adultos envolvidos. Para ele, criar filhos num ambiente harmonioso não depende apenas de convivência diária, mas de diálogo, compreensão e objetivos comuns.

“Todos vamos acabar no mesmo lado e temos pessoas que nos olham como referência, os nossos filhos. É importante que vejam que os adultos podem conviver de forma saudável mesmo depois de separações”, acrescentou o artista.

O ator admite que nem sempre é fácil coordenar agendas, opiniões e rotinas, mas acredita que o esforço compensa. Ao manter uma relação próxima com todos os envolvidos, consegue garantir que os filhos cresçam num ambiente de amor, estabilidade e apoio mútuo.

O conceito de “remar todos para o mesmo lado” é, para El Langui, mais do que uma frase: é uma filosofia de vida que mostra como famílias modernas podem funcionar de forma positiva, mesmo quando há diferentes relacionamentos a gerir.