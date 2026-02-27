Sou casado e amo outra mulher: "Nunca colocámos em risco as nossas famílias"

Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: "O que estou a fazer?"

Todas as semanas, o site do V+ um conto ficcional sobre o amor, a partir de um caso real, que aqui reproduzimos:

Conheço a Lídia há sete anos. Nós dois temos 43 anos, somos casados, temos filhos, e vivemos numa cidade do interior de Portugal, onde tudo é familiar — ruas estreitas, cafés conhecidos, vizinhos que se cumprimentam, e o ritmo da vida é calmo, previsível. E, ainda assim, algo nasceu entre nós. Algo silencioso, intenso, impossível de nomear com simplicidade.

Eu acordo cedo, como sempre. Tomo o pequeno-almoço com a minha família, ajudo os filhos a preparar-se para a escola, e depois parto para o trabalho. A caminho do escritório, sinto uma antecipação que não sei bem explicar — um prazer discreto por saber que a Lídia estará lá, que vou cruzar-me com ela, ouvir a sua voz calma e ver o seu sorriso contido. É estranho e reconfortante ao mesmo tempo: saber que, mesmo entre tantas responsabilidades, existe alguém que me entende, que me reconhece, que partilha comigo a mesma visão de mundo.

A Lídia tem essa calma que parece contagiante. Quando entro na sala e a vejo, o meu dia de repente ganha outra tonalidade. Ela é organizada, atenta, meticulosa no trabalho, mas sem pressa ou afobação. Há algo na maneira como enfrenta as tarefas, como fala com os colegas, que me transmite tranquilidade. Sento-me perto dela, e mesmo no meio do barulho do escritório, sinto uma paz silenciosa. É como se, por alguns instantes, tudo o que é urgente, complicado ou pesado desaparecesse.

Falamos de projetos, de filhos, de livros, de pequenas histórias da vida no interior, e essas conversas prolongam-se sem esforço. São conversas profundas, mas leves; sérias, mas cheias de humor; cheias de compreensão e empatia. Com ela, posso ser eu mesmo — sem máscaras, sem pressa, sem preocupações sobre julgamento. É nesse espaço seguro, nesse fio invisível que nos liga, que percebi que existia algo muito maior do que amizade: uma cumplicidade de almas gémeas.

Nunca cruzámos limites. Havia uma fronteira invisível, feita de respeito, ética, lealdade às nossas famílias, e consciência de que qualquer passo em falso poderia destruir tudo o que amávamos. Mas cada gesto, cada sorriso contido, cada conversa tinha um peso emocional profundo. Um toque rápido, um olhar que demorava demasiado, uma mensagem que se prolongava — sinais de um amor contido, mas verdadeiro.

A vida lembrava-me constantemente da nossa realidade. Às vezes cruzo-me com o marido da Lídia na rua, no café do centro da cidade ou nas pequenas lojas que frequentamos. Apenas nos cumprimentamos com um simples “bom dia”, um gesto educado e contido, e eu respondo da mesma forma, sentindo o coração apertar com a consciência de tudo que não podia acontecer. Para qualquer observador, nada mais que um cumprimento cordial; para mim, era um lembrete silencioso de todos os limites que precisávamos respeitar, de vidas que não podíamos pôr em risco, mesmo sentindo que o que existia entre mim e a Lídia era intenso, profundo e impossível de nomear.

O dia a dia acrescentava camadas à tensão. A Lídia partilhava o ginásio com a minha mulher. Cada sessão de treino tornava-se carregada de olhares contidos, gestos cuidadosos e pequenas distrações. Ver a Lídia concentrada, interagindo com a minha esposa, sorrindo, falando calmamente, era ao mesmo tempo doloroso e fascinante. Cada movimento dela lembrava-me de que o que existia entre nós era silencioso, invisível, mas intenso. Era algo nosso, íntimo, que só se manifestava no coração.

Mesmo nesses momentos, o simples fato de a imaginar, de recordar o seu olhar, trazia uma calma que não encontrava em mais ninguém. Ela tinha o poder de transformar o meu dia, de me acalmar no meio do caos, de me fazer sentir completo apenas com a sua presença, mesmo à distância. Estar perto dela, ainda que apenas na lembrança ou na observação discreta, era como respirar profundamente depois de um dia sufocante: inesperado, essencial e impossível de ignorar.

Era um equilíbrio delicado entre desejo e contenção, entre a intimidade invisível e a realidade das nossas famílias. E, apesar de tudo, nunca traímos os nossos cônjuges. Nunca colocámos ninguém em risco. Cada afastamento, cada gesto contido, cada silêncio voluntário era, na verdade, uma prova de amor — não só pelo outro, mas pelas famílias que respeitávamos, pelo cuidado de não quebrar laços que eram mais importantes do que a nossa própria vontade.

Não era apenas desejo. Era amor verdadeiro — puro, profundo, impossível de concretizar. Um amor que existia nos intervalos entre reuniões, nos minutos roubados aos e-mails, nos corredores silenciosos do escritório, e nos pequenos encontros que a vida nos permitia. A intimidade de almas gémeas, feitas para se reconhecerem, mas impossibilitadas de se entregar.

Claro que sinto desejo. Claro que há momentos em que a vontade de estar com ela, de tocar nela, de me perder nos seus braços, é intensa e quase impossível de ignorar. Mas nunca passei a fronteira. Nunca deixei que esse desejo se transformasse em ação. Nunca permiti que a intensidade do que sentimos destruísse tudo o que construímos fora daquele vínculo silencioso. O que sinto por ela é profundo, emocional, físico e espiritual ao mesmo tempo — mas contido, guardado, respeitado. É um desejo que vive dentro de mim sem ferir ninguém, que me lembra diariamente que o verdadeiro amor também é feito de limites, de autocontrolo e de consciência.

Hoje, quando penso na Lídia, não há arrependimento. Há apenas uma saudade doce, uma paz triste, um reconhecimento silencioso do que fomos e do que continuamos a ser, mesmo sem poder viver plenamente esse amor. Não vivemos esse amor — mas talvez seja isso que o torna eterno, intacto, perfeito na impossibilidade.

E, às vezes, penso que o verdadeiro amor não precisa de ser vivido para ser real. Basta reconhecê-lo, guardá-lo, e sentir que ele nos mudou profundamente, que nos fez mais completos, ainda que separados.

Este conteúdo contou com a participação de inteligência artificial na sua elaboração.