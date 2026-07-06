Casal comprou casa por 11 mil euros e partilha como tem hoje uma família mais feliz

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Depois de anos a viver em Nova Iorque, um casal norte-americano decidiu mudar radicalmente de vida. Em 2019, deixaram os Estados Unidos e mudaram-se para uma pequena localidade da região de Abruzzo, em Itália, onde compraram uma casa por apenas 11.500 euros e encontraram aquilo que descrevem como uma vida mais tranquila e feliz.

De acordo com o jornal CNBC, na altura da mudança, a mulher trabalhava na área das operações de uma empresa tecnológica e o marido era talhante. O casal procurava um estilo de vida diferente, com mais tempo para a família e menos pressão financeira.

A oportunidade surgiu numa pequena vila italiana, onde conseguiram comprar uma moradia de dois pisos, com dois quartos, cave e sótão, sem recorrer a crédito. Mais tarde, investiram cerca de 15 mil euros em obras de renovação.

Segundo contam, o custo de vida mais reduzido foi um dos fatores que mais contribuiu para a mudança. As despesas com alimentação, educação e outros serviços são significativamente mais baixas do que nos Estados Unidos, permitindo-lhes deixar de centrar a vida apenas no trabalho.

A mulher acabou por trocar o emprego na área tecnológica por uma função ligada ao marketing numa empresa italiana de turismo e à criação de conteúdos digitais. Apesar de receber um salário inferior, garante que a flexibilidade compensa, uma vez que consegue acompanhar o crescimento da filha e passar mais tempo em família.

Foi precisamente esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal que mais marcou a experiência do casal. A filha, atualmente com cinco anos, cresceu praticamente toda em Itália e prepara-se agora para iniciar a escola primária. Além do inglês e do checo, fala italiano e está também a aprender o dialeto local.

Outro dos aspetos que mais os surpreendeu foi o forte espírito de comunidade da pequena vila onde vivem. Os vizinhos conhecem-se, as crianças brincam juntas nas ruas durante o verão e as famílias reúnem-se frequentemente nas praças, uma realidade muito diferente daquela a que estavam habituados nos Estados Unidos.

Embora reconheçam que nem tudo é perfeito, apontando a burocracia italiana e a distância da família como os principais desafios, asseguram que a mudança lhes trouxe aquilo que procuravam.

Hoje, dizem viver com menos preocupações materiais, mais tempo de qualidade e um verdadeiro sentimento de pertença, acreditando que foi essa decisão de comprar uma casa por pouco mais de 11 mil euros que lhes permitiu construir uma vida mais feliz.