Clínica errou e implantou embrião de um casal noutro. Os quatro já se conheceram e chegaram a acordo sobre quem cria a bebé

GNR avisa para novo método de burla que imita vozes de familiares. Tenha atenção a isto

"As pessoas pensam que podemos viajar porque somos ricos": o que deixa este casal de ter para poder conhecer o mundo

Menina de três anos morreu após infestação de piolhos que os pais não trataram. Também sofria com cáries avançadas

Um casal norte-americano vai manter a guarda da bebé que nasceu na sequência de um tratamento de fertilização in vitro, apesar de a criança não ser geneticamente filha de nenhum dos dois. A decisão resulta de um acordo alcançado entre as duas famílias envolvidas, meses depois de ter sido descoberta uma troca de embriões numa clínica de fertilidade, na Florida, Estados Unidos.

De acordo com o NBC News, o caso envolve Tiffany Score e Steven Mills, que recorreram ao Fertility Center of Orlando para realizar um tratamento de fertilização in vitro com o objetivo de terem um filho biológico.

A gravidez decorreu sem qualquer problema e, em dezembro de 2024, Tiffany deu à luz uma menina. No entanto, poucas semanas depois, o casal começou a desconfiar de que algo poderia não estar bem. Ambos são de pele branca, mas a bebé apresentava características físicas que não correspondiam às da família.

Perante a situação, decidiram recorrer a testes genéticos. Os resultados confirmaram que a criança não tinha qualquer ligação biológica ao casal. Os exames revelaram ainda que a bebé era descendente de uma família do sul da Ásia, indicando que, durante o tratamento, tinha sido implantado o embrião de outro casal.

Em janeiro deste ano, Tiffany Score e Steven Mills intentaram uma ação judicial contra a clínica e contra o médico responsável pelo tratamento, acusando-os de negligência e de terem cometido um erro que alterou profundamente a vida de duas famílias.

Na sequência do processo, foi possível identificar os pais biológicos da criança, cuja identidade permanece confidencial por determinação judicial.

Desde o início do caso, Tiffany Score e Steven Mills manifestaram a intenção de continuar a criar a menina. No processo judicial, o casal explicou que o vínculo com a criança começou durante a gravidez e se consolidou após o nascimento, considerando-se os seus pais.

Na passada sexta-feira, foi entregue em tribunal a informação de que as duas famílias tinham chegado a um acordo de custódia. O entendimento reconhece Tiffany Score e Steven Mills como os pais com guarda permanente da criança.

Os pais biológicos aceitaram a decisão e, através do advogado, afirmaram que pretendem continuar a fazer parte da vida da filha, reconhecendo que ambas as famílias foram colocadas numa situação "impossível", sem qualquer responsabilidade pelo sucedido.

Durante uma audiência realizada na segunda-feira, a juíza Margaret Schreiber saudou o acordo, considerando que a resolução do caso nesta fase da vida da criança permitirá garantir-lhe uma maior estabilidade.

O processo judicial contra a clínica continua a decorrer. De acordo com os documentos do tribunal, os responsáveis pelo hospital não contestam que a bebé deveria ser, geneticamente, filha de Tiffany Score e Steven Mills, reconhecendo que ocorreu um erro durante o procedimento de fertilização in vitro.

Entretanto, a clínica onde ocorreu a troca de embriões anunciou o encerramento da sua atividade. Paralelamente, continuam a ser realizados testes a um embrião congelado que a unidade garante pertencer a Tiffany Score e Steven Mills, o qual foi entretanto transferido para outra clínica.

Após o acordo, o casal garantiu ainda, através de um comunicado, que pretende respeitar a privacidade dos pais biológicos e manter com eles uma relação baseada na confiança e no superior interesse da criança.