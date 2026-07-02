Homem atira menino de três anos aos crocodilos em jardim zoológico. Já está detido

Trabalhou durante 49 anos, mas acabou a viver numa carrinha: "Nunca pensei que teria de me preocupar onde vou dormir"

Mãe viajou sem a filha depois de a jovem se esquecer do passaporte. Decisão exemplar ou demasiado dura?

Pais deixaram o filho de sete anos chegar aos 116 quilos de peso. Criança morreu e agora estão acusados de homicídio

Com apenas seis anos, já é um fenómeno da internet. A história de Xavier está a gerar debate

Pai magoa filha de 1 ano com parafuso da cadeira para obter uma refeição grátis. Agora é acusado e aguarda julgamento

Um menino de três anos ficou gravemente ferido depois de ter sido alegadamente atirado para um recinto de crocodilos num jardim zoológico, no Reino Unido. O suspeito, um homem de 30 anos, foi detido por tentativa de homicídio e a família da criança agradeceu agora aos funcionários que lhe salvaram a vida.

De acordo com o site The Guardian, o incidente aconteceu no mês passado, no zoo Johnsons of Old Hurst, em Huntingdonshire, quando o menino entrou no recinto onde estavam os crocodilos. Segundo a polícia, a criança foi atacada por pelo menos um dos animais antes de ser retirada do local pelos funcionários do parque.

Entre as pessoas que intervieram no resgate esteve Tracey Johnson, mulher do proprietário do zoo, que, segundo a imprensa britânica, entrou no recinto para ajudar a salvar o menino.

Num comunicado divulgado através da polícia, a família fez questão de agradecer a quem prestou auxílio no momento do ataque.

"Gostaríamos de agradecer aos funcionários do zoo que resgataram o nosso filho do recinto. Neste momento, a nossa atenção continua totalmente focada na sua recuperação e em apoiá-lo durante este período extremamente difícil e prolongado", pode ler-se na nota.

A criança continua internada no Hospital Addenbrooke's, em Cambridge, mas encontra-se agora em estado estável, depois de ter sido submetida a várias cirurgias.

Entretanto, foi criada uma campanha de angariação de fundos para ajudar a suportar os custos da recuperação e apoiar a família durante o período de internamento. A descrição da iniciativa refere que o menino "enfrenta um longo caminho de recuperação" e destaca "a extraordinária coragem e rapidez de ação" das pessoas que participaram no seu salvamento.

Na sequência da investigação, a polícia deteve um homem de 30 anos, natural de Norfolk, por suspeitas de tentativa de homicídio. O suspeito foi posteriormente libertado sob fiança, depois de as autoridades concluírem que não reunia condições para ser interrogado naquele momento.

A investigação ao caso continua em curso, enquanto as autoridades procuram apurar de que forma a criança acabou dentro do recinto dos crocodilos.