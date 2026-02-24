"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"

"Três semanas antes do casamento o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga"

Pilar, de 62 anos, tem uma vida laboral com 34 anos de descontos, mas ainda assim acabou por viver dois anos nas ruas de Madrid.

Citado pelo site Noticias Trabajo, tudo começou quando a irmã lhe pediu ajuda para pagar dívidas do condomínio da casa de família. Pilar confiou e cedeu a sua parte da herança, assinou os documentos e renunciou ao direito sobre a habitação. Em troca, recebeu a promessa de 3.500 euros e a entrada para um apartamento, uma ajuda que nunca chegou a materializar-se. “Confiei nela e acabei a dormir num banco”, recorda.

Durante o tempo em que viveu na rua, Pilar sobreviveu como pôde, enfrentando dificuldades como a solidão, o frio e o álcool. “Beber, bebemos todos… também o problema foi o do alcoolismo. Era estar todos os dias detida”, confessa. Apesar de ter passado por recursos sociais e planos de emergência, a relação com a irmã ficou irremediavelmente quebrada: “Fez-me muito mal. Neste momento não tenho qualquer relação com ela”, afirma, emocionada.

Hoje Pilar vive num albergue público e procura retomar a sua vida através de entrevistas de trabalho. A sua história é apenas um exemplo de uma realidade que afeta milhares de pessoas em Espanha.