Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»

Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: "Destruí a carreira dele"

Foi minha professora no 7.º ano e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrível"

Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”

Vivo com um homem por dinheiro: «Não o amo. Nunca amei. Mas sou feliz e não quero voltar a ser pobre»

Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»

Todas as semanas, o site do V+ um conto ficcional sobre o amor, a partir de um caso real, que aqui reproduzimos:

Chamo-me Sofia — nasci Carla Sofia, mas há muito que deixei cair o “Carla”. “Sofia” soava mais chique, mais leve, menos agarrado às raízes ribatejanas onde cresci.

Os meus pais eram gente simples: a minha mãe era enfermeira no centro de saúde, o meu pai trabalhava na junta de freguesia. Nunca nos faltou nada, mas também não sobrava. Éramos normais.

Cresci a ver de longe as casas grandes das herdades, com os seus portões de ferro e cães pastores que pareciam guardar outro mundo. Nunca senti inveja — apenas curiosidade. E talvez uma vontade silenciosa de um dia perceber como era viver “do outro lado”.

Fui boa aluna e entrei em Direito, em Lisboa. Foi o primeiro grande choque: gente de apelidos compostos, risos contidos e aquele tom de voz calmo que parece sempre seguro de tudo. Eu ouvia mais do que falava. Usava as palavras erradas, o sotaque traía-me. Aos poucos, fui aprendendo.

Foi durante o estágio num grande escritório que o conheci — Francisco Maria.

Tinha um ar de quem nasceu a saber estar: o cabelo sempre impecável, o sorriso discreto, o relógio certo. Era um dos sócios mais jovens e todos pareciam respeitá-lo com um tipo de reverência silenciosa, como se o nome bastasse para abrir portas. Falava pouco, mas quando o fazia, todos paravam para ouvir. Havia nele uma serenidade que intimidava e encantava ao mesmo tempo.

As sextas-feiras eram o dia do almoço dos “de sempre”: Francisco, os amigos de colégio, primos, colegas de ténis. Eu passava por eles e ouvia nomes repetidos de gerações — Afonso, Gonçalo, Duarte — e histórias que começavam sempre com “lembras-te, nas férias em Melides?”. Riam-se baixo, de coisas que só eles entendiam, partilhando memórias que soavam a continuidade.

Durante meses, ele foi apenas uma presença distante, até que, num jantar do escritório, ficámos lado a lado.

Falou comigo com uma educação desarmante, sem pressa nem arrogância. Escutava com atenção, fazia perguntas curtas, olhava-me nos olhos — e, pela primeira vez, senti que alguém daquele mundo me via.

A partir daí, os encontros tornaram-se naturais.

Almoços, cafés, passeios por Lisboa. E, sem dar por isso, comecei a gostar daquele homem que parecia ter nascido a meio de uma tradição que eu tentava compreender.

O Francisco era o típico beto de Lisboa — mas de um tipo particular: o que não precisa de mostrar nada.

Tinha um estilo contido, clássico, que nunca se deixava cair em modas. Usava camisas de linho, blazers gastos com ar de herança. Gostava de velejar, jogava ténis, e passava fins de semana entre o Alentejo e o Guincho.

Falava de forma pausada, com aquele tom que faz parecer que as palavras nasceram já bem-educadas. Nunca dizia “pois”, dizia “claro”. E “não sei” soava sempre a “sei, mas não quero parecer pretensioso”.

Com o tempo, comecei a perceber as regras invisíveis do seu mundo.

Não se dizia “aniversário”, era “festa de anos”.

Não se ia ao “funeral”, mas sim ao “enterro”.

E a palavra “prenda”? Impensável. Era “presente”.

Ele ria-se — com doçura — quando eu dizia algo “fora de tom”. Corrigia-me sem esforço, como quem ensina um gesto e não uma regra. E, aos poucos, fui-me moldando, não por vergonha, mas por curiosidade. Adequei gestos, roupa, maneira de falar.

Troquei as cores vivas por tons neutros, os brincos grandes por argolas discretas, os vestidos justos por camisas de algodão. Aprendi que há uma elegância silenciosa em não chamar a atenção — e que, nesse mundo, ser discreta é uma forma de distinção.

Quando conheci a família dele, percebi que ali tudo tinha camadas.

As casas não eram ostentação, eram herança.

As roupas não eram de marca, eram “de sempre”.

E as pessoas, mesmo as mais altivas, moviam-se com uma espécie de naturalidade estudada, como se aquele modo de estar viesse do sangue.

O Francisco tinha uma calma desconcertante.

Nunca levantava a voz, nunca se apressava, nunca precisava de provar nada.

Era o tipo de pessoa que, em qualquer lugar, parece estar no centro — sem querer estar.

Foi ele quem me pediu em casamento, com um anel simples, herdado da avó.

O pedido aconteceu num final de tarde, no Alentejo, à sombra de uma azinheira. Nada de joelhos, nada de discursos — apenas um “acho que faz sentido”, dito com um sorriso tranquilo e uma certeza antiga. Eu ri-me, meio sem saber se era um pedido ou uma constatação, e disse que sim.

O casamento foi numa igreja branca, cercada de oliveiras e primos dele que pareciam todos ter saído da mesma fotografia. As mulheres usavam chapéus grandes e vestidos de tecidos leves; os homens, calças bege e blazers azuis. Não houve excessos — tudo era simples, impecável e caro o suficiente para parecer natural.

Quando nasceu a nossa filha, Amélia, nome da avó dele, não houve chá de bebé nem balões cor-de-rosa. Houve um batizado discreto, com o padre de sempre e um almoço em família. As toalhas eram de linho antigo, o bolo vinha de uma pastelaria “que já faz isto há anos”, e ninguém tirou selfies.

A vida ao lado do Francisco é feita de rotinas elegantes: férias entre herdades e viagens tranquilas; jantares onde se fala baixo e se ri sem exageros; domingos que cheiram a pão quente e mar salgado.

Aprendi muito com ele.

Não apenas as palavras certas, mas a leveza de não precisar de parecer.

Ele, por sua vez, diz que gosta em mim da minha “autenticidade”, da minha capacidade de o fazer rir sem esforço, de ainda me espantar com as coisas pequenas. Às vezes, quando conto uma história do Ribatejo, ele ouve com ternura e repete, divertido: “és tão diferente”. E, curiosamente, é isso que o encanta — a diferença que já quase não se nota.

Hoje, até os gestos mudaram.

Já não abraço com força, nem beijo duas vezes como antes — agora só dou um beijinho. É mais chique.

Sou feliz.

A vida mudou, é certo — e já sei distinguir “encarnado” de “vermelho”, e nunca digo “bom apetite”.

Mas ainda sei de onde venho.

Ainda gosto do cheiro do Ribatejo ao fim da tarde, da terra quente e das vozes altas.

E, mesmo tendo aprendido o código do mundo dele, continuo a ser quem era:

A Sofia que escolheu o nome mais chique, mas que nunca deixou de ser a Carla.

Este conteúdo contou com a participação de inteligência artificial na sua elaboração.