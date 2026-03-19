Era casado mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»

Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: "O que estou a fazer?"

Todas as semanas, o site do V+ um conto ficcional sobre o amor, a partir de um caso real, que aqui reproduzimos:

Eu chamo-me Rodolfo e tinha, até há pouco mais de um ano, uma vida que muitos diriam perfeita. Estava casado há vinte anos com a Sílvia, o amor da minha juventude, aquela com quem descobri o mundo e os caminhos — literalmente. Conhecemo-nos nos escuteiros, tínhamos dezasseis anos e passávamos mais tempo juntos do que separados. O amor cresceu entre os ensaios do coro da Igreja, as caminhadas intermináveis em direção a nenhures, as noites mal dormidas em tendas húmidas, os preparativos para as festas de angariação de fundos em que acabávamos sempre a rir, sujos de farinha ou de tinta. Casámos aos vinte e cinco. Tínhamos emprego estável — ela contabilista, eu a trabalhar na câmara municipal. A vida era simples, cheia de rotinas mas também de conforto. O nosso filho, o Tiago, já adolescente, começava a ganhar asas e isso até nos dava algum tempo a dois: jantares improvisados, idas ao cinema, conversas longas antes de adormecer.

Nunca pensei que fosse capaz de deitar tudo isso a perder.

Mas, de forma quase cruel, a vida arranjou maneira de me testar. Foi quando a Teresa apareceu, dez anos mais nova, recém-formada como dirigente, cheia de energia, de ideias, de uma chama que já não reconhecia em mim há anos. Entrou para apoiar os Caminheiros, e as nossas reuniões multiplicaram-se. Noitadas a preparar atividades, planos, jogos, trilhos. A Sílvia estranhava eu chegar tão tarde, mas nunca desconfiou. Confiava em mim de uma forma quase inocente, o que hoje me dói mais do que tudo.

O que aconteceu no acampamento… aconteceu porque eu já não sabia onde pertencia. Estávamos sentados perto das brasas que sobravam da fogueira do jantar, o silêncio da serra à nossa volta. Eu quis beijá-la. Juro que tentei travar-me. Mas ela viu nos meus olhos e foi ela que se chegou. E quando nos beijámos, senti-me vivo de uma forma que já não lembrava. E foi assim, sem grandes planos nem promessas, que começámos algo que só podia terminar em tragédia.

Durante meses vivi dividido. Amava a Sílvia, mas estava obcecado com o que a Teresa me fazia sentir: liberdade, aventura, juventude. Acabei por me convencer de que tinha de escolher, e escolhi mal. Disse à Sílvia que me tinha apaixonado por outra pessoa. Vi-a desabar, vi o Tiago fechar-se num silêncio que me perseguirá para sempre. E mesmo assim avancei.

No início, com a Teresa, tudo parecia certo. Vivíamos como adolescentes tardios: escapadinhas de fim de semana, jantares à luz das velas só porque sim, viagens curtas decididas em cima da hora. Eu achava que tinha descoberto uma segunda vida.

Mas a segunda vida não era mais leve do que a primeira, era apenas nova.

Quando a Teresa engravidou, achei que seria a oportunidade de começar do zero. Não percebi que seria o princípio do fim.

Com o bebé vieram noites mal dormidas, frustrações, discussões constantes. Cobranças. Culpas. Ela queria mais atenção, eu queria silêncio. Ela exigia provas de amor, eu só conseguia dar-lhe ausências. As escapadinhas desapareceram, os jantares foram substituídos por fraldas e choros, e a magia evaporou-se tão depressa que mal tive tempo de perceber o que estava a acontecer.

Foi nessa fase, cansado, irritado, frustrado, que finalmente percebi a verdade que devia ter visto desde o início:

eu nunca tinha deixado de amar a Sílvia.

O que eu deixara de amar era a vida previsível que construímos juntos. A Teresa representava o oposto. Eu não me apaixonei por ela. Apaixonei-me pelo reflexo de mim próprio quando estava com ela, uma versão mais leve, mais livre, mais jovem. Era uma ilusão. E agora pago por ela.

Hoje, vivo numa casa que não sinto como minha, com uma mulher que não consigo amar da forma que ela merece, e com um bebé a quem devo responsabilidade, mas que me lembra todos os dias que a minha escolha mudou a vida de quatro pessoas, não só a minha.

Às vezes olho para o Tiago quando o vou buscar aos fins de semana e vejo nos olhos dele uma distância que nunca existiu. A Sílvia, essa, segue com a sua vida, mas a mágoa ficou ali, invisível, como uma cicatriz.

Percebi tarde demais que fiz a escolha errada.

E o pior de tudo é saber que não há caminho de volta.