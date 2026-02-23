Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: "O que estou a fazer?"

Ninguém diz que este homem tem 82 anos. E assim se explica como consegue ter uma saúde de 30

Todas as semanas, o site do V+ um conto ficcional sobre o amor, a partir de um caso real, que aqui reproduzimos:

Prefiro não dizer o meu nome, porque o que vos vou contar é algo difícil para mim. Mas digo-vos a minha idade: tenho 46 anos.

Sou amiga da Teresa há mais de 10 anos. Conhecemo-nos no trabalho, primeiro como colegas — trocas de e-mails, reuniões, conversas rápidas no corredor. Aos poucos, a rotina foi criando laços: começámos a almoçar juntas, partilhar confidências entre garfadas e cafés apressados. Mais tarde, a amizade ganhou espaço fora do escritório: íamos ao cinema, a jantares, a pequenos fins de semana fora, só nós as duas. Ríamos muito, falávamos de tudo, das dores e das conquistas, dos homens que passaram e dos que ficaram apenas em histórias. Aos poucos, a Teresa deixou de ser apenas uma amiga de trabalho e tornou-se uma das pessoas mais importantes da minha vida.

A Teresa teve o seu primeiro filho, o Gonçalo, quando era muito nova, apenas com 21 anos. O pai dele era um homem mais velho e estável, e foi com ele que o Gonçalo cresceu, no Algarve, numa rotina tranquila e segura. A Teresa teve de aprender rapidamente a conciliar a maternidade com a distância, porque sempre viveu em Lisboa.

Mais tarde, refez a sua vida. Casou-se com o David, teve duas filhas, construindo uma nova família e tentando equilibrar o passado com o presente. Foram anos de dedicação, cheios de desafios e momentos felizes, mas que acabaram por se desgastar. O divórcio não foi fácil: implicou despedidas, ajustes e uma dor silenciosa que ela carregou com coragem. Mesmo assim, a Teresa manteve a sua força, sempre presente para os filhos, tentando encontrar um caminho que fosse só dela, entre obrigações e desejos pessoais.

Quando esse segundo casamento chegou ao fim, estive ao lado dela em cada lágrima, em cada silêncio, em cada desabafo no meio da noite. Foi um processo doloroso que acompanhei de perto, sempre com a sensação de que a vida lhe tinha sido demasiado dura e de que a Teresa merecia muito mais do que aquilo que o destino lhe tinha dado até ali.

A Teresa ia frequentemente ao Algarve para acompanhar o crescimento do Gonçalo, garantindo que, mesmo com a distância, ele tivesse todo o apoio e cuidado que precisava. Quando me contou que ele vinha estudar para a universidade em Lisboa, senti a sua alegria contagiante, quase palpável. Na altura, ele já tinha 20 anos e vinha para a capital estudar engenharia, ficando a morar com a mãe. A notícia trouxe um misto de entusiasmo e ansiedade: entusiasmo pelo facto de o filho poder concretizar os seus sonhos académicos perto de casa, e ansiedade por todas as mudanças que isso implicava na rotina de ambos.

Durante esses anos, eu quase não o vi. O Gonçalo estava sempre ocupado: entre estudos, compromissos com amigos, atividades desportivas e as visitas regulares ao pai no Algarve, o tempo parecia escorrer entre os dedos. O tempo passou: licenciou-se e a Teresa anunciou com orgulho que tinha entrado no mestrado.

Um dia, a Teresa convidou-me para jantar em sua casa. Ao chegar, deparei-me com o Gonçalo na cozinha, à volta de um bacalhau no forno, concentrado, mas com um sorriso tranquilo que iluminava tudo à volta.

— O meu filho Gonçalo cozinha super bem! — disse a Teresa, cheia de orgulho.

Ele olhou para mim e sorriu. Foi um sorriso que me fez parar por um segundo, sentindo uma estranha mistura de surpresa e fascínio. Alto, com ombros largos e cabelo revolto, tinha olhos verdes que pareciam observar tudo com curiosidade e inteligência. Tratámo-nos logo por “tu” e a conversa começou naturalmente, mas rapidamente percebi que havia algo mais ali — uma energia inesperada, um magnetismo silencioso que me deixava estranhamente revigorada, como se o ar tivesse mudado de repente.

Enquanto ele cozinhava, falávamos sobre estudos, viagens, livros, vinhos. Cada palavra dele parecia envolvente, charmosa, irresistível. Era jovem, sim, mas a forma como falava e se movia tinha uma maturidade e segurança que me atraíam de forma quase irracional. Na mesa, a conversa continuou fluída e eu estava encantada. A Teresa observava de longe, feliz por ver o filho tão animado em conversa comigo.

Saí de lá sentindo-me leve, como se tivesse flutuado durante horas, revigorada e confusa ao mesmo tempo. Algumas semanas depois, a Teresa ligou divertida e disse:

— O Gonçalo quer que proves o caril dele. Aparece no sábado.

E eu apareci. O Gonçalo estava na cozinha, mexendo nas especiarias, concentrado e tranquilo, mas com aquele sorriso fácil que parecia iluminar tudo à sua volta. Outra vez a mesma sensação: o meu coração disparou, e senti uma estranha mistura de ansiedade e fascínio. Os olhos dele encontraram os meus, e por um instante pareceu que o tempo se comprimiu, que estávamos sozinhos no mundo, mesmo com o aroma do coco e dos cominhos a preencher a cozinha.

Conversávamos como se sempre tivéssemos estado ligados, como se aquelas primeiras palavras fossem apenas a continuação de algo que já existia há muito tempo. Falou dos tempos livres, contou como adorava estar junto ao mar, a sentir o vento e a adrenalina do surf a percorrer-lhe o corpo. Partilhou memórias de ondas perfeitas e fins de tarde dourados na costa algarvia, e eu sentia-me cada vez mais cativada pela forma como falava, pelo brilho nos seus olhos e pela naturalidade com que se movia entre os tachos e as panelas.

Fui-me deixando levar pela conversa, pelas risadas suaves que escapavam sem esforço, pelos comentários rápidos sobre livros, música e viagens. Cada gesto, cada olhar, parecia carregar um magnetismo silencioso, impossível de ignorar. Era jovem, sim, mas tinha uma maturidade inesperada — uma confiança calma que me deixava ao mesmo tempo intrigada e completamente atraída. E eu percebi, naquele instante, que aquela tarde não seria apenas uma refeição: seria o início de algo que ia desafiar tudo o que eu julgava certo e seguro na minha vida.

No dia seguinte, de manhã, recebi uma chamada de um número desconhecido:

— Olá, sou o Gonçalo. Vou fazer surf, queres vir?

Fiquei muito nervosa e surpreendida. O meu coração parecia querer saltar do peito, cada batida ecoando como se anunciasse algo proibido e impossível de controlar. Recusei, sentindo um frio inesperado na barriga, incapaz de aceitar aquele desafio, mas sem conseguir afastar a ideia dele da minha mente. Durante toda a semana, cada pensamento, cada pausa nos meus dias, era invadida por imagens dele: o sorriso, o jeito descontraído na cozinha, o olhar que parecia ler dentro de mim. Era como se o mundo inteiro tivesse ganho cores mais intensas sempre que ele surgia nos meus pensamentos.

Não comentei nada com a Teresa. E, no fim de semana seguinte, quando ele voltou a desafiar-me, algo em mim cedeu. Dei por mim a dizer que sim, com a voz mais firme do que me senti capaz. Demorei duas horas a arranjar-me, escolhendo cada peça de roupa, verificando o cabelo, sentindo-me uma adolescente em plena descoberta de algo que julgava proibido. Cada minuto era preenchido por uma mistura de excitação e medo, a sensação de quebrar regras e ao mesmo tempo de me permitir viver plenamente.

Ele apanhou-me em casa. Ao vê-lo, senti uma onda de calor atravessar-me o corpo, e aquele sorriso fácil fez-me esquecer qualquer cautela. Passámos uma tarde deliciosa no mar: ele ensinava-me a equilibrar-me nas ondas, e eu ria-me descontroladamente cada vez que caía, sentindo-me viva, livre e ao mesmo tempo vulnerável. O som das ondas misturava-se com as nossas risadas, criando uma harmonia impossível de descrever. Só pensava: se a Teresa nos visse agora, que iria pensar?

Depois, fomos para um bar de praia, petiscámos, conversámos, partilhámos pequenos segredos e risos que ninguém mais conhecia. Eu sentia que estava numa realidade paralela. Que loucura era esta?

À noite, já em casa, recebi uma mensagem. O meu telefone vibrou suavemente, mas cada vibração parecia ecoar dentro de mim: “Gostei muito de estar contigo”, dizia a mensagem do Gonçalo. E fui incapaz de responder.

Durante duas semanas não houve notícias, porque o Gonçalo viajou com o pai para Nova Iorque. Mas quando voltou, a Teresa anunciou outra vez:

— O Gonçalo vai fazer dourada para o jantar. Estás a tornar-te a convidada preferida cá de casa.

E eu fui. Jantámos os três, rimos, bebemos vinho, mas eu sentia o olhar do Gonçalo intenso em mim. Dessa vez, no fim da noite, ele ofereceu-se para me levar a casa.

Entrámos no carro, o silêncio entre nós carregado de uma tensão elétrica que parecia vibrar no ar. Já sem qualquer possibilidade de fuga, olhámo-nos, e naquele instante tudo o que tinha sentido nas semanas anteriores — o fascínio, a curiosidade, o desejo contido — explodiu. Beijámo-nos. Um beijo que parecia desafiar o tempo, que queimava com a intensidade de algo proibido e ao mesmo tempo inevitável. O mundo lá fora desapareceu, deixando apenas nós dois, presos numa realidade que só fazia sentido dentro daquele carro, naquela noite.

Desde esse momento, nunca mais nos largámos. Cada toque, cada riso, cada gesto pequeno mas íntimo, reforçava uma ligação que eu nunca tinha imaginado viver. Estou louca, sei que estou. Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga que tem apenas 24, o que torna cada instante doce e terrível ao mesmo tempo. A Teresa não sabe de nada, e esse segredo pesa como chumbo no peito, mas, paradoxalmente, dá-me uma liberdade e uma felicidade que me assusta.

O Gonçalo é jovem, cheio de vida, e estar ao lado dele faz-me sentir renascer. Cada olhar seu desperta em mim uma energia que pensei ter perdido há muito, cada sorriso é uma pequena revolução no meu coração. E, no entanto, no fundo, não consigo fugir à consciência do que estou a fazer. Mas cada beijo, cada abraço, cada instante roubado do mundo parece gritar: aqui, agora, sou viva de uma forma que não soube que ainda podia ser.

E mesmo assim, entre a euforia e a culpa, repito para mim mesma, quase em sussurro: o que estou a fazer?

Este conteúdo contou com a participação de inteligência artificial na sua elaboração.