Nunca estudou Direito, mas fingia ser advogado: a verdade é que ganhou os 26 casos que defendeu em tribunal

Um homem no Quénia foi detido depois de ter ganho 26 casos em tribunal, sem nunca ter estudado Direito. Durante meses, apresentou-se como advogado, enganou colegas, clientes e até juízes, e conseguiu vencer todos os processos em que participou.

De acordo com o jornal Daily Mail, o caso insólito envolve Brian Mwenda, que se fez passar por um verdadeiro advogado chamado Brian Mwenda Ntwiga, roubando-lhe a identidade. Citado pelo jornal Daily Mail, de acordo com a BBC, o impostor conseguiu aceder ao portal da Ordem dos Advogados do Quénia, alterou os dados do verdadeiro profissional e colocou a sua própria fotografia, apresentando-se como um advogado legítimo.

O esquema só foi descoberto quando o verdadeiro Ntwiga tentou entrar no sistema e percebeu que não conseguia aceder à sua conta, apercebendo-se então de que os seus dados tinham sido alterados. Foi nessa altura que alertou as autoridades.

A Ordem dos Advogados do Quénia confirmou o engano e divulgou um comunicado a esclarecer que Brian Mwenda Njagi (o nome usado pelo impostor) não é advogado do Supremo Tribunal do Quénia, nem membro da instituição.

Apesar da gravidade do caso, o “falso advogado” conquistou a curiosidade, e até a admiração, de muitos quenianos, que o consideraram um “género sem diploma”. A Organização Central dos Sindicatos do Quénia (COTU) chegou a descrevê-lo como uma “mente brilhante que conseguiu vencer sem as qualificações tradicionais”.

Entre os seus apoiantes está também Mike Sonko, o controverso ex-governador de Nairobi, que chegou a publicar um vídeo com o alegado impostor nas redes sociais, dizendo acreditar na sua inocência.

Entretanto, o diretor do Ministério Público do Quénia ordenou a abertura de uma investigação formal, alertando para o aumento de casos de falsos advogados no país.