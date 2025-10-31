Facebook Instagram

Nunca estudou Direito, mas fingia ser advogado: a verdade é que ganhou os 26 casos que defendeu em tribunal

Homem vence 26 casos em tribunal sem nunca ter estudado Direito
IOL
Há 1h e 8min
Famosa cantora brasileira estava a atuar em Portugal quando familiar morreu no parto. Bebé também perdeu a vida

Um homem no Quénia foi detido depois de ter ganho 26 casos em tribunal, sem nunca ter estudado Direito. Durante meses, apresentou-se como advogado, enganou colegas, clientes e até juízes, e conseguiu vencer todos os processos em que participou.

De acordo com o jornal Daily Mail, o caso insólito envolve Brian Mwenda, que se fez passar por um verdadeiro advogado chamado Brian Mwenda Ntwiga, roubando-lhe a identidade. Citado pelo jornal Daily Mail, de acordo com a BBC, o impostor conseguiu aceder ao portal da Ordem dos Advogados do Quénia, alterou os dados do verdadeiro profissional e colocou a sua própria fotografia, apresentando-se como um advogado legítimo.

O esquema só foi descoberto quando o verdadeiro Ntwiga tentou entrar no sistema e percebeu que não conseguia aceder à sua conta, apercebendo-se então de que os seus dados tinham sido alterados. Foi nessa altura que alertou as autoridades.

A Ordem dos Advogados do Quénia confirmou o engano e divulgou um comunicado a esclarecer que Brian Mwenda Njagi (o nome usado pelo impostor) não é advogado do Supremo Tribunal do Quénia, nem membro da instituição.

Apesar da gravidade do caso, o “falso advogado” conquistou a curiosidade, e até a admiração, de muitos quenianos, que o consideraram um “género sem diploma”. A Organização Central dos Sindicatos do Quénia (COTU) chegou a descrevê-lo como uma “mente brilhante que conseguiu vencer sem as qualificações tradicionais”.

Entre os seus apoiantes está também Mike Sonko, o controverso ex-governador de Nairobi, que chegou a publicar um vídeo com o alegado impostor nas redes sociais, dizendo acreditar na sua inocência.

Entretanto, o diretor do Ministério Público do Quénia ordenou a abertura de uma investigação formal, alertando para o aumento de casos de falsos advogados no país.

RELACIONADOS
Famosa cantora brasileira estava a atuar em Portugal quando familiar morreu no parto. Bebé também perdeu a vida
Menina de 5 anos atirou o irmão recém-nascido pela janela. Família em choque com morte trágica de bebé
Sem cura possível, este menino com cancro fez um tratamento experimental. Está curado há um ano
Turista falhou regresso a navio de cruzeiro e acabou por morrer em ilha deserta
Carro de corrida perde o controlo e atinge espectadores: dois irmãos de 9 e 12 anos não resistiram
Mais Vistos
00:05:55
Secret Story
Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»
tvi
00:07:02
Secret Story
Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»
tvi
00:06:33
Secret Story
Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»
tvi
00:06:02
Secret Story
Inacreditável: Discussão entre Ana e Pedro acaba com Marisa a defender o marido
tvi
Destaques IOL
Lojas
Abriu mais uma loja em Portugal que vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
Saúde
Beba isto antes de dormir e melhore o sono: médico explica os benefícios deste chá
Saúde
Se fizer uma caminhada em jejum a esta hora do dia vai acelerar o metabolismo, garante nutricionista
Mais Lidas
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Barbara Norton de Matos
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
Hospital Amadora-Sintra
Grávida morre depois de ir ao hospital Amadora-Sintra e ser enviada para casa. Bebé nasceu, está com "prognóstico muito reservado"
cnn
Benfica
José Mourinho: «Bruno Lage tinha toda a razão»
maisfutebol
História
Nunca estudou Direito, mas fingia ser advogado: a verdade é que ganhou os 26 casos que defendeu em tribunal
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis