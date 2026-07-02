Influencer de 96 anos expulsa de casa de repouso por "mau comportamento"

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A influenciadora Lillian Droniak, de 96 anos, conhecida nas redes sociais como “Grandma Droniak”, afirmou ter sido confrontada com a possibilidade de expulsão da casa de repouso onde vive, devido a alegadas festas e comportamentos considerados “barulhentos” pelas regras da instituição.

Lillian Droniak vive numa residência sénior privada, pela qual paga cerca de 12 mil dólares por mês, segundo referiu nas suas publicações nas redes sociais. Com mais de 15 milhões de seguidores no TikTok, tornou-se conhecida pelos vídeos bem-humorados sobre o seu dia a dia, incluindo convívios com amigas e momentos de celebração.

Segundo a própria, terá recebido uma carta por parte da administração do lar a alertá-la para o incumprimento das regras internas, nomeadamente a realização de festas nas instalações e a partilha de bebidas alcoólicas com outros residentes. O documento referia ainda várias queixas de barulho e a presença de visitantes no seu quarto durante a madrugada, o que contraria as normas da instituição.

Num vídeo publicado no TikTok, a influenciadora reagiu de forma irónica, defendendo que, sendo residente pagante, tem direito a socializar e a receber amigas. Apesar do aviso, terá continuado a organizar encontros, partilhando depois conteúdos nas redes sociais sobre esses momentos.

A carta mencionava que a repetição destas situações poderia levar a restrições no acesso a visitas e a espaços comuns, podendo ainda resultar numa reavaliação da sua permanência na residência.