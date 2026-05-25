Aos 100 anos, continua a trabalhar e a inspirar milhões. Este é o segredo que segue há décadas para se manter ativo

Dar um passeio não chega: cardiologista revela o segredo para aumentar a longevidade

“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%

Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”

"Nunca é demais aprender": a avó de 98 anos que vai à universidade em Lisboa e inspira gerações. Conheça a sua história

Há vozes que atravessam gerações e tornam-se impossíveis de esquecer. Durante décadas, foi através da voz de David Attenborough que milhões de pessoas descobriram florestas tropicais, oceanos profundos, desertos e espécies raras espalhadas pelo planeta. Agora, o homem que dedicou a vida a aproximar o mundo da natureza celebrou um marco histórico: o seu 100.º aniversário.

O ambientalista, realizador e apresentador britânico completou 100 anos no passado dia 8 de maio e as celebrações multiplicaram-se no Reino Unido e um pouco por todo o mundo, com concertos, documentários, eventos especiais e várias homenagens emocionadas.

Quem é David Attenborough?

Considerado uma das figuras mais importantes da história da televisão documental, David Attenborough construiu uma carreira de várias décadas ligada à natureza, conservação ambiental e divulgação científica.

Foi através da BBC que se tornou conhecido mundialmente, especialmente com séries icónicas como “Life on Earth”, “Planet Earth”, “Blue Planet” e “Frozen Planet”.

Ao longo da carreira, ajudou gerações inteiras a compreender melhor o planeta, alertando simultaneamente para problemas como alterações climáticas, desflorestação, perda de biodiversidade e destruição dos oceanos.

Mais do que um apresentador, Attenborough tornou-se uma das vozes mais influentes da conservação ambiental a nível mundial.

Para assinalar o seu 100.º aniversário, a BBC organizou um evento especial no Royal Albert Hall, em Londres, reunindo artistas, figuras públicas e defensores do ambiente para celebrar a vida e o legado do naturalista.

O espetáculo contou com histórias sobre vida selvagem, momentos marcantes da carreira e atuações musicais especiais. Entre os convidados estiveram Dan Smith e a banda islandesa Sigur Rós.

Para além disso, foi lançado um novo documentário dedicado ao impacto de “Life on Earth”, a série histórica de 1979 que revolucionou os documentários de natureza.

As homenagens não ficaram por aí. Uma quinta de borboletas anunciou a libertação de 100 borboletas Blue Morpho em honra do apresentador, enquanto uma nova espécie de vespa descoberta no Chile recebeu o nome “Attenboroughnculus tau”.

O segredo para chegar aos 100 anos?

Ao longo dos anos, David Attenborough foi várias vezes questionado sobre o segredo da sua longevidade. E apesar de já ter dito em entrevistas que grande parte se deve “à sorte”, há hábitos simples que mantém há décadas.

Segundo o jornal The Economic Times, o apresentador acredita muito numa rotina simples ligada à natureza. Um dos hábitos que mais recomenda é reservar apenas 10 minutos por dia para se sentar em silêncio num espaço natural e observar tudo o que acontece à volta.

“Algo fascinante acaba sempre por acontecer”, explicou.

Para além disso, Attenborough continua associado a um estilo de vida ativo, com caminhadas frequentes, contacto constante com o exterior e uma alimentação cada vez mais baseada em vegetais, tendo reduzido significativamente o consumo de carne vermelha ao longo dos anos.

Mesmo aos 100 anos, continua a participar em projetos ambientais e documentários, mantendo-se intelectualmente ativo e profundamente ligado ao propósito que marcou toda a sua vida: proteger o planeta.

O momento que nunca esqueceu

De acordo com a revista Time, apesar da longa carreira, David Attenborough revelou recentemente que um dos momentos mais marcantes da sua vida continua a ser o encontro com gorilas nas montanhas do Ruanda durante as gravações de “Life on Earth”.

“Foi extraordinário. Um dos momentos mais privilegiados da minha vida”, recordou no documentário “Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure”.

Aos 100 anos, continua a ser uma das figuras mais respeitadas e admiradas do mundo, não apenas pelo trabalho televisivo, mas pelo impacto que teve na forma como milhões de pessoas olham para a natureza e para o planeta.