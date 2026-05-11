Ficou sem resposta durante 11 dias, mas a mensagem que enviou a Nuno Markl mudou a vida do apresentador

É uma das histórias de amor que mais encanta os portugueses e já celebra seis anos. Falamos da relação entre o apresentador e radialista Nuno Markl com a namorada, a ilustradora Teresa Sacramento.

“Faz hoje 6 anos que esta pessoa linda me enviou uma DM a pedir um karaoke meu nas noites de Como é Que o Bicho Mexe”, começa por recordar Nuno Markl, referindo-se a uma mensagem direta no Instagram que Teresa lhe enviou, quando se tratava apenas de uma fã do apresentador.

Nuno Markl conta que só viu esta mensagem 11 dias depois e, por isso, deram início a uma tradição de aniversário da relação muito particular. “Todos os anos comemoramos o nosso aniversário não num dia, mas em 11: entre 11 e 22 de maio, entre a primeira mensagem dela e a minha resposta. No fundo é uma quadra, como o Natal”, explica.

“Feliz aniversário, minha @whatteresadrew. No próximo já conseguimos ir dançar”, remata o apresentador, que se encontra ainda a recuperar de um AVC.