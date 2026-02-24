"Três semanas antes do casamento o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga"

Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: "O que estou a fazer?"

Todas as semanas, o site do V+ um conto ficcional sobre o amor, a partir de um caso real, que aqui reproduzimos:

Escrevo isto ainda com o lábio a tremer. Só passaram três meses e continua a custar-me acreditar que estas palavras são minhas.

Eu e o Vasco namorámos sete anos. Sete anos de histórias, viagens, jantares com amigos, domingos preguiçosos em casa e almoços de família. Ele sempre quis casar. Eu dizia-lhe:

— Ainda não estou pronta, dá-me tempo.

E ele respondia, firme, como quem tem a vida decidida:

— Eu espero. Mas um dia vamos casar.

No verão passado, esse dia chegou. O pedido aconteceu num jantar com amigos, numa noite quente, ao ar livre. Ele ajoelhou-se e mostrou-me o anel — que tinha pertencido à avó dele. Chorei, disse que sim, entre abraços e aplausos. Talvez não tivesse a certeza, mas achei que o amor e os anos juntos seriam suficientes.

Vieram então os preparativos. Escolhi um vestido feito à medida, com rendas delicadas e tule que parecia nuvem. Fizemos prova de bolo, contratámos banda, flores, quinta. As minhas amigas organizaram a despedida de solteira em Formentera: alugámos um barco, dançámos ao pôr do sol, brindámos ao futuro. Tudo parecia encaixar-se no grande dia de julho que todos aguardavam

Mas dois meses antes do casamento, comecei a reparar no Vasco. Estava diferente: mais calado, mais distante, como se carregasse um peso invisível. Eu tentava brincar:

— És tu o nervoso agora? Pensei que fosse eu a medrosa e tu o decidido.

Ele sorria de lado, sem responder. Eu atribuí tudo ao stress.

Até que um fim de semana desapareceu. Disse que ia estar com amigos, mas nenhum deles sabia dele. Telefonei dezenas de vezes. As mensagens ficavam por responder. O coração apertava-me, mas eu continuava a justificar: “São os nervos, é pressão.” Pedi ao meu pai que falasse com ele, pedi a amigos próximos. A resposta era sempre a mesma:

— Preciso de tempo.

Tempo para quê? Enquanto isso, eu tratava das flores, da música, da igreja, sozinha.

Até que, numa noite, o telefone tocou. Era o Kiko, um dos melhores amigos dele. A voz estava grave:

— Precisas de vir. O Vasco tem de te dizer uma coisa.

Saí de casa de imediato, quase sem sentir as pernas. Convenci-me de que era alguma coisa de saúde. Quando cheguei ao centro da cidade, encontrei o Kiko sentado num banco. Ao lado dele estava o Vasco, devastado, com os olhos vermelhos. Não conseguia falar. Tremia.

Foi o Kiko quem começou:

— O Vasco não vai casar.

Ele, finalmente, murmurou, quase sem voz:

— Não consigo. Não posso.

Perguntei, desesperada:

— Mas porquê? Há outra pessoa?

Ele abanava a cabeça, lágrimas nos olhos, sem conseguir explicar. Só repetia:

— Não posso.

Aquela noite ainda me queima por dentro. Lembro-me de voltar para casa como se caminhasse num túnel escuro. Mal abri a porta, a minha mãe correu para me abraçar. O meu pai levantou-se do sofá, preocupado. A minha irmã apareceu com os olhos marejados. Eu não disse nada. Apenas me desfiz em lágrimas.

A minha família reuniu-se em meu redor, tentando segurar-me enquanto eu me desmoronava no chão da sala. As vozes pareciam abafadas, tudo distante, como se estivesse debaixo de água. Só me lembro da minha mãe a acariciar-me o cabelo e a murmurar:

— Respira, filha. Respira.

Nos dias seguintes, fechei-me no quarto. Mantive as cortinas corridas, deitei-me na cama com o vestido da despedida de solteira ainda dobrado na cadeira, incapaz de lhe tocar.

Na sala, a vida continuava em estado de emergência. A minha mãe passava horas ao telefone a cancelar tudo:

— Sim, queremos cancelar. Sim, compreendemos as penalizações.

A minha irmã sentava-se à mesa com uma lista interminável: flores, quinta, banda, convites, lembranças, bolo. Ia riscando um a um, como quem apaga um sonho.

Às vezes ouvia frases soltas, carregadas de dor:

— Que vergonha... o que vamos dizer a toda a gente?…

— Não importa, importa é ela. Temos de a proteger.

Eu, fechada no quarto, sentia-me espectadora de uma peça cruel. A cada telefonema cancelado, era como se um pedaço do meu futuro fosse arrancado. As flores que nunca chegariam, a música que nunca tocaria, os convidados que nunca viriam. O que ia ser o dia mais feliz da minha vida transformou-se num inventário de ruínas.

Olhei muitas vezes para o anel da avó dele, pousado na mesinha de cabeceira. Brilhava como uma ironia cruel. Pensei em atirá-lo pela janela, em devolvê-lo, em guardá-lo como lembrança. Acabei por deixá-lo ali, imóvel, como testemunha muda do que nunca aconteceu.

O dia do casamento chegou e passou. Acordei cedo, como se o corpo ainda obedecesse à excitação da data marcada. Mas em vez de cabeleireiro e maquilhagem, vesti o pijama mais confortável e fiquei sentada na cama, a olhar para o vazio. Ao meio-dia, quando deveria estar a sair de casa com o vestido branco, pus música baixinha para não ouvir o silêncio. À hora em que deveria entrar na igreja, de véu e grinalda, sentei-me no chão e chorei até não ter mais lágrimas.

Enquanto os convidados apagavam a data das agendas, eu vivi aquele dia como um fantasma: uma noiva sem casamento, perdida entre as cinzas de um futuro que nunca aconteceu.

Demorou semanas até perceber o silêncio da minha melhor amiga, a Rita. Ela, que me ajudara a escolher o vestido, que organizara a despedida de solteira, de repente desaparecera. Não atendia chamadas, não respondia às mensagens. Até que alguém, com pena, disse-me:

— Tens de saber. Eles estão juntos.

O chão fugiu-me de novo. Perder o Vasco já era devastador, mas perder também a Rita foi insuportável. Traição a dobrar. A minha mente rebobinava cada silêncio, cada desvio de olhar, cada detalhe que antes não tinha notado.

Soube depois que foram de viagem para Bali. A notícia chegou-me como uma punhalada. Eu, trancada em casa, a tentar sobreviver ao vazio, a aprender a respirar de novo, a obrigar-me a comer alguma coisa mesmo sem fome, a levantar-me da cama quando tudo o que queria era desaparecer. Enquanto eu lutava para juntar os cacos de uma vida estilhaçada, eles passeavam do outro lado do mundo.

Imaginava-os de mãos dadas nas praias de areia branca, a mergulhar em águas cristalinas, a tirar fotografias em balanços de madeira sobre o mar, com coroas de flores na cabeça. Eu, com os olhos inchados de tanto chorar, pensava: “Será que riem juntos, será que falam de mim?”

À noite, sozinha no meu quarto, abria o Instagram com o coração apertado. Via os amigos a deixar comentários nas fotos da Rita, ainda que discretas, legendas vagas: “Paraíso”, “Vocês merecem”. Eu lia aquilo como quem sangra. Era como assistir ao meu funeral em tempo real, mas em vez de silêncio havia sol, mar e felicidade alheia.

Enquanto a minha família caminhava em bicos de pés dentro de casa para não me magoar mais, eles brindavam em terraços iluminados por velas, bebiam cocktails cor-de-rosa e escreviam a nova história deles sobre as cinzas da minha.

Voltaram noivos. Eu, ainda com a mala da despedida de solteira por desfazer no canto do quarto, não sabia se ria da ironia ou se gritava até não ter mais voz.

Ainda não ultrapassei. Talvez um dia consiga. Por agora, resta-me este exercício de escrever, mesmo com o lábio a tremer, e aceitar que o que se partiu não volta. Porque se o amor pode desmoronar, a amizade também — e nenhuma fotografia, nenhum vestido de tule, nenhum anel de família pode colar o que foi quebrado assim.

Este conteúdo contou com a participação de inteligência artificial na sua elaboração.