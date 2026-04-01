Este grupo de amigos passou 30 anos a viajar pelo mundo por ordem alfabética. Conheça a história

Tudo começou, em 1994, numa reunião de amigos irlandeses num hotel na Irlanda do Norte, para celebrar o casamento de Colin Cather. A ideia surgiu quase como brincadeira: 'e se fizessemos uma viagem anual juntos?' O que começou com risos transformou-se numa tradição que dura há 30 anos.
Contado ao jornal The Washington Post, foi um dos amigos, Chris Patterson quem deu forma à ideia com um twist criativo: usar o alfabeto como guia de viagem. Uma cidade por letra, de A a Z, por ordem. Aberdeen, Brighton, Caen... até chegar, três décadas depois, a Zaragoza. No ano seguinte, seis dos amigos encontraram-se na Escócia para o primeiro encontro oficial do A to Z Club, e assim nasceu um ritual anual que resistiu ao tempo, às carreiras, às famílias e aos inevitáveis altos e baixos da vida adulta.
O grupo, composto por antigos colegas do exército britânico e amigos de infância, manteve regras simples: encontros de fim de semana, jantares formais aos sábados, quartos partilhados e um compromisso de manter a amizade intacta. Mesmo com carreiras e famílias, conseguiram manter a tradição viva, com viagens que os levaram por cidades europeias e até aos EUA.
Ao longo dos anos, o clube tornou-se mais do que turismo: tornou-se uma âncora emocional. “A A to Z tem sido grande parte das nossas vidas adultas”, afirma Graham Dunlop, funcionário público em Belfast. “É uma constante fora do parceiro e da família.” Para Colin Cather, que atravessou mudanças significativas na vida pessoal e profissional, o clube representa o seu círculo mais íntimo: “O A to Z é o meu ‘bull’s eye’.”
Em setembro de 2024, após três décadas, completaram o alfabeto em Zaragoza, na Espanha, celebrando com festivais e música irlandesa nos bares locais.
Este foi o itinerário completo do A to Z Club:
- A — Aberdeen, Escócia
- B — Brighton, Inglaterra
- C — Caen, França
- D — Düsseldorf, Alemanha
- E — Eastbourne, Inglaterra
- F — Falmouth, Inglaterra
- G — Granada, Espanha
- H — Hamburg, Alemanha
- I — Inistioge, Irlanda
- J — Jerez, Espanha
- K — Kraków, Polónia
- L — Lille, França
- M — Madrid, Espanha (um membro não pôde ir devido a doença)
- N — Nova Iorque, EUA
- O — Oxford, Inglaterra
- P — Portmarnock, Irlanda
- Q — Quimper, França
- R — Roma, Itália
- S — Estocolmo, Suécia
- T — Toledo, Espanha
- U — Utrecht, Países Baixos
- V — Virginia, Irlanda
- W — Varsóvia, Polónia (um membro não pôde ir devido a um problema de saúde grave)
- X — Xàbia, Espanha
- Y — Ypres, Bélgica
- Z — Zaragoza, Espanha