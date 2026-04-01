Este grupo de amigos passou 30 anos a viajar pelo mundo por ordem alfabética. Conheça a história

"Nunca é demais aprender": a avó de 98 anos que vai à universidade em Lisboa e inspira gerações. Conheça a sua história

Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»

Tudo começou, em 1994, numa reunião de amigos irlandeses num hotel na Irlanda do Norte, para celebrar o casamento de Colin Cather. A ideia surgiu quase como brincadeira: 'e se fizessemos uma viagem anual juntos?' O que começou com risos transformou-se numa tradição que dura há 30 anos.

Contado ao jornal The Washington Post, foi um dos amigos, Chris Patterson quem deu forma à ideia com um twist criativo: usar o alfabeto como guia de viagem. Uma cidade por letra, de A a Z, por ordem. Aberdeen, Brighton, Caen... até chegar, três décadas depois, a Zaragoza. No ano seguinte, seis dos amigos encontraram-se na Escócia para o primeiro encontro oficial do A to Z Club, e assim nasceu um ritual anual que resistiu ao tempo, às carreiras, às famílias e aos inevitáveis altos e baixos da vida adulta.

O grupo, composto por antigos colegas do exército britânico e amigos de infância, manteve regras simples: encontros de fim de semana, jantares formais aos sábados, quartos partilhados e um compromisso de manter a amizade intacta. Mesmo com carreiras e famílias, conseguiram manter a tradição viva, com viagens que os levaram por cidades europeias e até aos EUA.

Ao longo dos anos, o clube tornou-se mais do que turismo: tornou-se uma âncora emocional. “A A to Z tem sido grande parte das nossas vidas adultas”, afirma Graham Dunlop, funcionário público em Belfast. “É uma constante fora do parceiro e da família.” Para Colin Cather, que atravessou mudanças significativas na vida pessoal e profissional, o clube representa o seu círculo mais íntimo: “O A to Z é o meu ‘bull’s eye’.”

Em setembro de 2024, após três décadas, completaram o alfabeto em Zaragoza, na Espanha, celebrando com festivais e música irlandesa nos bares locais.

Este foi o itinerário completo do A to Z Club: