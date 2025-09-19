Esta coleção da Hôma faz-nos esquecer a Zara Home. Ou como seguir as tendências a preços “low cost”

Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein

A Hôma acaba de lançar Wonja, a nova coleção que já está disponível em todas as lojas da cadeia de decoração. Às loja chegaram, na verdade três coleções novas e repletas, mas nós escolhemos esta como a nossa preferida: Inspirada num estilo étnico e sofisticado, esta linha aposta em tons quentes, texturas naturais e detalhes artesanais, provando que é possível ter uma casa cheia de tendências sem gastar uma fortuna.

A marca apresenta, no mesmo catálogo, três novas coleções — mas a Wonja é a que mais se destaca para quem procura uma decoração acolhedora, autêntica e com influências globais.

Entre os destaques (ver galeria acima), encontramos peças que misturam madeira, cerâmica e tecidos em padrões geométricos, criando ambientes que tanto podem transformar a sala como dar um toque especial ao quarto. Exemplos:

Jarra decorativa em cerâmica – disponível em tons terrosos, a partir de 12,99 €

Cesto em fibra natural – perfeito para arrumação ou decoração, por 19,99 €

Almofadas com padrões étnicos – desde 9,99 €

Tapete em algodão com franjas – a partir de 29,99 €

Lanterna em bambu com pega – por 14,99 €

Com esta coleção, a Hôma mostra que consegue responder às tendências internacionais sem deixar de lado o conceito “low cost” que tanto conquista os clientes portugueses.

A coleção Wonja foi pensada para quem gosta de combinar conforto com um lado mais boémio e cultural. As peças podem ser usadas sozinhas, para pequenos apontamentos, ou em conjunto, para criar uma decoração mais imersiva.

Percorra a galeria acima.