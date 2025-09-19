Facebook Instagram
Lifestyle

Esta coleção da Hôma faz-nos esquecer a Zara Home. Ou como seguir as tendências a preços “low cost”

Não há de que gostemos mais: preços de loja low cost mas design de marcas líder. Acabadas de chegar, as novas coleções desta concorrente da IKEA deixaram-nos rendidos
IOL
Hoje às 12:06
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein

A Hôma acaba de lançar Wonja, a nova coleção que já está disponível em todas as lojas da cadeia de decoração. Às loja chegaram, na verdade três coleções novas e repletas, mas nós escolhemos esta como a nossa preferida: Inspirada num estilo étnico e sofisticado, esta linha aposta em tons quentes, texturas naturais e detalhes artesanais, provando que é possível ter uma casa cheia de tendências sem gastar uma fortuna.

A marca apresenta, no mesmo catálogo, três novas coleções — mas a Wonja é a que mais se destaca para quem procura uma decoração acolhedora, autêntica e com influências globais.

Entre os destaques (ver galeria acima), encontramos peças que misturam madeira, cerâmica e tecidos em padrões geométricos, criando ambientes que tanto podem transformar a sala como dar um toque especial ao quarto. Exemplos:

  • Jarra decorativa em cerâmica – disponível em tons terrosos, a partir de 12,99 €
  • Cesto em fibra natural – perfeito para arrumação ou decoração, por 19,99 €
  • Almofadas com padrões étnicos – desde 9,99 €
  • Tapete em algodão com franjas – a partir de 29,99 €
  • Lanterna em bambu com pega – por 14,99 €

Com esta coleção, a Hôma mostra que consegue responder às tendências internacionais sem deixar de lado o conceito “low cost” que tanto conquista os clientes portugueses.

A coleção Wonja foi pensada para quem gosta de combinar conforto com um lado mais boémio e cultural. As peças podem ser usadas sozinhas, para pequenos apontamentos, ou em conjunto, para criar uma decoração mais imersiva.

Percorra a galeria acima. 

 

RELACIONADOS
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Sim, estas sapatilhas da Vans estão mesmo a 39€. Um clássico que vale a pena aproveitar
Mais Vistos
00:01:09
Dois às 10
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
tvi
00:01:11
Secret Story
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
tvi
00:03:38
Secret Story
«Que gato»: Vera assume interesse à primeira vista neste concorrente (e não é Dylan, nem Fábio)
tvi
00:01:34
Secret Story
Liliana e Fábio em momento cúmplice, muito próximos um do outro
tvi
Destaques IOL
Hôma
Esta coleção da Hôma faz-nos esquecer a Zara Home. Ou como seguir as tendências a preços “low cost”
Piscina gratuita
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar na piscina gratuita mais bonita de Portugal
Receitas
Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana
Saude
Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer
Mais Lidas
Benfica
Benfica informa que não está em incumprimento quanto ao pagamento de Rios
maisfutebol
Atletismo
PEDRO PICHARDO CAMPEÃO DO MUNDO DO TRIPLO SALTO
maisfutebol
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Histórias de amor
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
Pedro Benevides
Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor