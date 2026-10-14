Estava grávida quando a mãe morreu, num dia carregado de significado. Atriz portuguesa faz partilha íntima que está a arrepiar as redes sociais

Júlia Belard foi conquistada por este vestido curto, que está com um desconto imperdível

Lembra-se de Júlia Belard em «Morangos com Açúcar»? A atriz é agora uma mãe babada!

Júlia Belard assinalou o dia 13 de outubro com uma homenagem carregada de saudade à mãe, que morreu nesta data. A atriz partilhou uma fotografia antiga em que surge ao lado da progenitora e acompanhou a imagem com uma reflexão pessoal sobre a perda, a fé e a forma como tem aprendido a conviver com a ausência.

«Dia 13 de Outubro, o dia da última aparição de Nossa Senhora e o Milagre da ‘Dança do Sol’. Também o dia em que a minha Mãe morre», escreveu a atriz na publicação.

Para Júlia Belard, a coincidência entre a data da morte da mãe e o dia associado às aparições de Nossa Senhora, em Fátima, tem um significado especial. A artista encontra nessa ligação uma fonte de conforto espiritual, transformando uma data dolorosa numa memória que também lhe transmite esperança.

«Nossa Senhora representa o amor de mãe, a proteção, o consolo e a esperança», partilhou, antes de revelar a interpretação que dá a esta coincidência: «Para mim, o maior e mais claro sinal de que Nossa Senhora levou a minha Mãe no seu colo, até ao Céu».

Júlia Belard viveu o luto durante a segunda gravidez

A homenagem ganha um significado ainda mais profundo quando recordada à luz do que a atriz já revelou sobre o período em que perdeu a mãe. Em maio de 2026, Júlia Belard falou publicamente sobre a doença terminal da progenitora e sobre a dificuldade de enfrentar a possibilidade da perda enquanto esperava o segundo filho.

«Há dias que marcam a nossa vida para sempre. Quando soube que a minha mãe estava a morrer com um cancro terminal, nunca mais fui a mesma», escreveu então, numa partilha em que descreveu o confronto entre a dor da despedida e a expectativa da chegada de um bebé.

A atriz recordou a dificuldade de viver duas experiências emocionalmente tão intensas em simultâneo: preparar-se para perder a mãe e, ao mesmo tempo, aguardar o nascimento de uma nova vida. No mesmo testemunho, admitiu que o impacto daquela fase deixou marcas profundas.

«O meu bebé nasceu e eu voltei a ver a cor da vida», escreveu, reconhecendo, contudo, que uma parte de si nunca mais voltou a ser a mesma. A artista explicou ainda que tem procurado cuidar de feridas e emoções que não tinha verdadeiramente processado, num caminho de recuperação que também associa ao bem-estar dos filhos.

A coincidência das datas que ganhou outro significado

Na publicação de 13 de outubro, Júlia Belard recordou igualmente que o segundo filho nasceu no dia 13 de outro mês, uma coincidência que passou a olhar de forma diferente depois das experiências que viveu.

«Vivo este luto grávida do meu segundo filho, que acaba por nascer também no dia 13 de outro mês», escreveu.

A atriz terminou a reflexão com uma frase que resume a forma como tem integrado estas coincidências na sua história pessoal: «E a vida tem-me ensinado a amar também os números ímpares».

Mais do que uma simples referência ao calendário, o testemunho mostra como determinadas datas podem adquirir um significado íntimo, associado às pessoas que perdemos e aos momentos que transformam a nossa vida. No caso de Júlia Belard, o dia 13 reúne a memória da mãe, a fé e a chegada do filho, num cruzamento de sentimentos que a própria descreve através das palavras que escolheu partilhar.

Seguidores deixam mensagens de carinho à atriz

A publicação motivou também várias mensagens de apoio por parte dos seguidores, que procuraram transmitir à atriz o seu carinho e solidariedade.

«Grande beijinho», «mil bjs nesse coração de filha», «Um grande beijinho Julinha», «Um xi coração grande» e «Muita força» foram algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Houve ainda quem se identificasse com a dor partilhada pela atriz, relatando uma experiência semelhante. «A minha mãe partiu neste dia também há precisamente dois anos. Um beijinho, minha querida», escreveu uma seguidora.

As palavras deixadas pelos seguidores mostram como a partilha de uma experiência de luto pode criar um espaço de identificação entre pessoas que atravessam perdas semelhantes.

Conhecida do público português pela participação em Morangos com Açúcar, onde integrou o elenco da série juvenil da TVI, Júlia Belard tem também partilhado, ao longo dos anos, momentos da sua vida pessoal e da maternidade.

Nesta homenagem, a atriz escolheu recordar a mãe através de uma fotografia antiga e de palavras que unem saudade e esperança. Uma forma íntima de assinalar uma data difícil, mantendo viva a memória de quem perdeu e o significado que essa presença continua a ter na sua vida.