Médica recebeu os amigos dos filhos em casa. No dia seguinte, foi encontrada morta com sinais de agressão

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Hannah Cain, médica e mãe de três filhos, foi encontrada morta em casa, em Dersingham, Inglaterra. O marido, Mark Cain, foi entretanto considerado suspeito do homicídio da mulher. A descoberta macabra deu-se no dia a seguir aos filhos do casal terem tido amigos a dormir em casa, como relata a imprensa britânica, citada pelo site da People.

A médica, de 45 anos, foi encontrada sem vida na residência da família durante a madrugada do passado domingo, num dos quartos, inconsciente e sem respirar.

As crianças, que perderam a mãe e veem agora o pai acusado da sua morte, têm entre 7 e 12 anos.

Uma médica conhecida na região

Hannah trabalhava como médica num centro de saúde daquela região, e a imprensa britânica avançou que chegou mesmo a prestar cuidados médicos a membros da família real.

Na noite anterior à sua morte, a médica estaria em casa a receber amigos dos filhos para uma noite. A investigação revelou, entretanto, que a médica sofreu uma lesão provocada por um objeto contundente no lado direito da cabeça, além de uma lesão que poderá ser compatível com compressão do pescoço.

A causa e as circunstâncias exatas da morte continuam a ser investigadas.

O Grimston Medical Centre deixou uma mensagem de pesar pela morte da médica, mas recusou comentar as circunstâncias do caso. “Hannah era uma médica excecional e uma profissional profundamente acarinhada pela comunidade do NHS e dos cuidados de saúde primários”, pdoe ler-se no comunicado. “Extremamente inteligente, bondosa e generosa, transmitia calor humano e positividade a todos os que a rodeavam. Partilhava de forma desinteressada o seu tempo e conhecimento e, nas palavras dos colegas que a conheciam bem, era simplesmente um prazer conhecê-la e trabalhar com ela”.