Mãe terá matado o filho de 5 anos. Outros dois filhos pequenos estão em estado crítico

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Uma criança de cinco anos morreu depois de ter sido encontrada com ferimentos provocados por uma arma branca dentro de um carro, na região das Blue Mountains, na Austrália. Dois irmãos e a mãe estão em estado crítico.

Segundo o The Sun, os três irmãos, todos com cinco anos ou menos, foram encontrados na tarde de domingo dentro de uma viatura estacionada num terreno vazio, perto de um trilho. A mãe, também gravemente ferida, estava no exterior do carro.

Um grupo de ciclistas terá encontrado a família e alertado as autoridades. Algumas das pessoas que estavam no local tentaram prestar primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada das equipas de emergência.

Apesar das tentativas para salvar a criança de cinco anos, esta acabou por morrer no local. A mãe e os dois irmãos sobreviventes foram transportados para o hospital em estado crítico.

Polícia suspeita da mãe

A polícia australiana considera a mãe suspeita no caso. As autoridades indicaram ainda que as feridas da mulher poderão ter sido provocadas por ela própria, mas sublinharam que é necessário aguardar pela avaliação médica.

Caso sobreviva, os investigadores pretendem falar com a mulher com vista a uma eventual acusação relacionada com a morte da criança.

Pai estava a trabalhar

O pai das crianças estava a trabalhar quando foi contactado pela polícia para receber a notícia da tragédia. “Essa pessoa está no trabalho, simplesmente a tratar da sua vida, e recebeu esta informação”, explicou o superintendente John Nelson, citado pelo The Sun.