O terror dos ácaros e alérgenos: o aspirador de colchões com luz UV da Hoover caiu para os 73€ no Prime Day

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O Prime Day já arrancou e esta pode ser uma das melhores oportunidades para investir num equipamento que melhora verdadeiramente a higiene da casa. O Hoover HMC5, um aspirador de mão concebido para limpar colchões, sofás e estofos, está agora disponível por 73,69€, graças a um desconto de 49% face ao preço original de 143,33€. Com mais de 100 compras no último mês e uma classificação média de 4,4 estrelas, tornou-se um dos modelos mais populares da Amazon para quem procura eliminar pó, ácaros e outras partículas que passam despercebidas a olho nu.

Adquira o Hoover HMC5 na Amazon por 73,69€

O que dizem os compradores?

As mais de 1.300 avaliações mostram que o maior impacto acontece logo na primeira utilização. Muitos compradores admitem ter ficado surpreendidos com a quantidade de sujidade acumulada nos colchões e sofás, com uma utilizadora a afirmar que "não fazia ideia da quantidade de pó e resíduos que tinha no colchão e no sofá até utilizar este aspirador". Outra refere que, logo após a primeira passagem, percebeu "a quantidade de pó e ácaros escondidos no colchão e nas almofadas". É precisamente esta capacidade de revelar e remover partículas invisíveis que explica o sucesso do Hoover HMC5 entre quem pretende reforçar a limpeza da casa, sobretudo em habitações com crianças, animais de estimação ou pessoas com alergias.

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Tecnologia pensada para uma limpeza mais profunda

O Hoover HMC5 foi desenvolvido especificamente para a higienização de colchões, sofás e outros tecidos. Combina quatro funções automáticas — sucção, vibração, luz UV e secagem — para ajudar a remover pó, ácaros e alergénios incrustados nas fibras dos tecidos. O sensor de pó integrado indica, através de uma luz LED, quando ainda existem partículas na superfície e muda de vermelho para verde à medida que a limpeza fica concluída.

Entre as principais características destacam-se:

Sistema automático 4 em 1 : sucção, vibração, luz UV e secagem

Sensor inteligente de pó: indica em tempo real quando a superfície está limpa.

indica em tempo real quando a superfície está limpa. Sistema de vibração : ajuda a soltar pó, ácaros e alergénios das fibras.

: ajuda a soltar pó, ácaros e alergénios das fibras. Luz UV: contribui para uma higienização mais profunda dos tecidos

contribui para uma higienização mais profunda dos tecidos Depósito de 0,6 litros: permite limpezas completas sem necessidade de esvaziar frequentemente.

permite limpezas completas sem necessidade de esvaziar frequentemente. Sucção ciclónica: mantém uma potência consistente durante toda a utilização.

Vale a pena aproveitar esta promoção?

Com o desconto de 49% do Prime Day, o Hoover HMC5 atinge o seu preço mais atrativo dos últimos tempos. Para quem procura uma solução dedicada à limpeza de colchões, sofás e estofados, este pode ser um investimento interessante para melhorar a higiene da casa e reduzir a presença de pó e alergénios no dia a dia.

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