Descobertas
Aspirador de mão
Aspirador de mão

O terror dos ácaros e alérgenos: o aspirador de colchões com luz UV da Hoover caiu para os 73€ no Prime Day
IOL
Hoje às 10:07

Este artigo pode conter links afiliados*

Mais 8 sugestões
Adeus marcas caras: este aspirador em "estilo Dyson" com cano articulado está a quase metade do preço
Prefere evitar revestimentos antiaderentes? Esta air fryer com cesto de vidro está com 20% de desconto
É a piscina mais vendida da Amazon: monta-se em 30 minutos e tem quase nota máxima
Testado e aprovado pela redação: o creme favorito das peles oleosas caiu para menos de 10€
É o rival da Dyson mais elogiado na Amazon (e por bons motivos): caiu para os 162€ em oferta flash
Vem com capa, rato e teclado: o tablet ideal para estudar e ver séries caiu para os 100 euros
Diga adeus à irritação: a famosa máquina que faz a barba e depila o corpo está a preço de saldo
O segredo de 10€ na Amazon para acabar com o mau hálito dos cães e gatos sem precisar de escova

Avaliado com nota excelente de 4,4 estrelas, este modelo leve é perfeito para limpar sofás, camas e até estofos do carro

O Prime Day já arrancou e esta pode ser uma das melhores oportunidades para investir num equipamento que melhora verdadeiramente a higiene da casa. O Hoover HMC5, um aspirador de mão concebido para limpar colchões, sofás e estofos, está agora disponível por 73,69€, graças a um desconto de 49% face ao preço original de 143,33€. Com mais de 100 compras no último mês e uma classificação média de 4,4 estrelas, tornou-se um dos modelos mais populares da Amazon para quem procura eliminar pó, ácaros e outras partículas que passam despercebidas a olho nu.

Adquira o Hoover HMC5 na Amazon por 73,69€

O que dizem os compradores?

As mais de 1.300 avaliações mostram que o maior impacto acontece logo na primeira utilização. Muitos compradores admitem ter ficado surpreendidos com a quantidade de sujidade acumulada nos colchões e sofás, com uma utilizadora a afirmar que "não fazia ideia da quantidade de pó e resíduos que tinha no colchão e no sofá até utilizar este aspirador". Outra refere que, logo após a primeira passagem, percebeu "a quantidade de pó e ácaros escondidos no colchão e nas almofadas". É precisamente esta capacidade de revelar e remover partículas invisíveis que explica o sucesso do Hoover HMC5 entre quem pretende reforçar a limpeza da casa, sobretudo em habitações com crianças, animais de estimação ou pessoas com alergias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Adquira o Hoover HMC5 na Amazon por 73,69€

Tecnologia pensada para uma limpeza mais profunda

O Hoover HMC5 foi desenvolvido especificamente para a higienização de colchões, sofás e outros tecidos. Combina quatro funções automáticas — sucção, vibração, luz UV e secagem — para ajudar a remover pó, ácaros e alergénios incrustados nas fibras dos tecidos. O sensor de pó integrado indica, através de uma luz LED, quando ainda existem partículas na superfície e muda de vermelho para verde à medida que a limpeza fica concluída.

Entre as principais características destacam-se:

  • Sistema automático 4 em 1: sucção, vibração, luz UV e secagem

  • Sensor inteligente de pó: indica em tempo real quando a superfície está limpa.
  • Sistema de vibração: ajuda a soltar pó, ácaros e alergénios das fibras.
  • Luz UV: contribui para uma higienização mais profunda dos tecidos
  • Depósito de 0,6 litros: permite limpezas completas sem necessidade de esvaziar frequentemente.
  • Sucção ciclónica: mantém uma potência consistente durante toda a utilização.
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Vale a pena aproveitar esta promoção?

Com o desconto de 49% do Prime Day, o Hoover HMC5 atinge o seu preço mais atrativo dos últimos tempos. Para quem procura uma solução dedicada à limpeza de colchões, sofás e estofados, este pode ser um investimento interessante para melhorar a higiene da casa e reduzir a presença de pó e alergénios no dia a dia.

Adquira o Hoover HMC5 na Amazon por 73,69€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Adeus marcas caras: este aspirador em "estilo Dyson" com cano articulado está a quase metade do preço
Prefere evitar revestimentos antiaderentes? Esta air fryer com cesto de vidro está com 20% de desconto
É a piscina mais vendida da Amazon: monta-se em 30 minutos e tem quase nota máxima
Testado e aprovado pela redação: o creme favorito das peles oleosas caiu para menos de 10€
É o rival da Dyson mais elogiado na Amazon (e por bons motivos): caiu para os 162€ em oferta flash
Vem com capa, rato e teclado: o tablet ideal para estudar e ver séries caiu para os 100 euros
Diga adeus à irritação: a famosa máquina que faz a barba e depila o corpo está a preço de saldo
O segredo de 10€ na Amazon para acabar com o mau hálito dos cães e gatos sem precisar de escova