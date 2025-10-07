É o fim dos ácaros e alergias: este aspirador de colchões está com 40% de desconto no Prime Day

Este artigo pode conter links afiliados*

O Hoover HMC5 Ultravortex 2 é o aliado ideal para quem quer manter a casa limpa e saudável. Criado especialmente para colchões, sofás e estofos, este aspirador de mão combina potência, tecnologia e praticidade. Durante o Prime Day, está com um desconto de 40%, passando de 151 euros para apenas 90 euros. Com 4,6 estrelas e milhares de avaliações positivas, tornou-se um dos modelos mais procurados da Amazon — e só no último mês já ultrapassou as 100 compras.

A sua ação é completa: elimina pó, ácaros e alergénios, ao mesmo tempo que higieniza em profundidade graças à luz UV integrada, que ajuda a reduzir bactérias e a manter os tecidos mais frescos. Um sensor inteligente indica quando a superfície está realmente limpa, mudando de cor à medida que o nível de sujidade diminui. O resultado é um ambiente mais puro — ideal para quem sofre de alergias ou quer garantir um descanso mais saudável.

Com uma sucção poderosa e constante, o Hoover HMC5 foi desenhado para chegar onde os aspiradores tradicionais não chegam. O movimento rotativo do cabeçal ajuda a soltar o pó mais entranhado, enquanto o design compacto e leve facilita o manuseamento e o arrumação. O depósito de 0,6 litros é fácil de remover e limpar, tornando todo o processo simples e rápido.

Durante o Prime Day, a Amazon reúne centenas de ofertas exclusivas para membros Prime — incluindo este modelo da Hoover, sinónimo de inovação e confiança. Mesmo quem ainda não é subscritor pode aderir e aproveitar entregas rápidas, devoluções fáceis e alguns dos melhores preços do ano. Uma excelente oportunidade para investir num equipamento que faz realmente a diferença no dia a dia.

