Horário de inverno: como reduzir o cansaço e as alterações na rotina de trabalho

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A mudança para o horário de inverno pode alterar rotinas dos profissionais e afetar o seu bem-estar durante os primeiros dias. Segundo uma sondagem realizada pela Hays Portugal, o cansaço e as alterações na rotina estão entre os principais efeitos identificados pelos participantes, embora uma parte significativa afirme não sentir qualquer impacto.

De acordo com os resultados da sondagem, realizada através da página de LinkedIn da Hays Portugal, 28% dos participantes afirmam sentir-se mais cansados nos primeiros dias após a mudança da hora, enquanto 21% referem alterações nas suas rotinas e 3% identificam maiores dificuldades de concentração. Por outro lado, 47% asseguram não sentir qualquer impacto.

“Estes resultados ilustram como a adaptação ao horário de inverno pode variar de pessoa para pessoa. Os hábitos de descanso, os horários de trabalho e as características de cada função podem influenciar a forma como os profissionais reagem a esta alteração. Quem tem rotinas mais rígidas, inicia a jornada de trabalho muito cedo ou desempenha funções que exigem elevados níveis de concentração pode sentir particularmente estes efeitos”, explica a Hays Portugal.

A alteração da hora pode também interferir com os ritmos circadianos, responsáveis pela regulação do ciclo de sono e vigília, com possíveis reflexos na concentração, no estado de espírito e na capacidade de resposta às exigências do dia a dia.

"Nem todos sentimos a mudança da hora da mesma forma e uma alteração aparentemente tão simples pode influenciar a maneira como descansamos e enfrentamos o dia de trabalho. É importante que as empresas reconheçam estas diferenças e procurem criar condições que facilitem a adaptação dos profissionais", afirma Sandrine Veríssimo, Regional Director da Hays Portugal.

Flexibilidade laboral pode facilitar a adaptação

A Hays Portugal considera que a flexibilidade na organização do trabalho pode ajudar a minimizar os efeitos da mudança da hora nos profissionais que revelam maiores dificuldades de adaptação ao horário de inverno.

Entre as medidas recomendadas pela consultora de recrutamento estão a flexibilização dos horários de entrada e saída, a possibilidade de evitar reuniões mais exigentes no início da manhã e a promoção de hábitos de descanso saudáveis.

A consultora aponta ainda os modelos de trabalho híbrido e remoto como alternativas que podem proporcionar maior autonomia na gestão das rotinas pessoais e profissionais, desde que compatíveis com as funções desempenhadas.

Pequenos hábitos ajudam a recuperar a rotina

A adaptação ao horário de inverno depende também dos hábitos diários de cada profissional. Manter horários regulares de sono, aproveitar a exposição à luz natural durante a manhã e praticar atividade física são algumas das medidas que podem ajudar a regular o relógio biológico e favorecer o descanso, sugere a Hays Portugal.

A Hays Portugal recomenda ainda evitar a utilização de ecrãs luminosos antes de dormir e manter uma rotina de descanso consistente, de forma a facilitar a adaptação ao novo horário.

No contexto profissional, a consultora aconselha a planear as tarefas que exigem maior concentração para os períodos do dia em que os trabalhadores têm mais energia e a introduzir pequenas pausas ao longo da jornada, medidas que podem ajudar a gerir o cansaço e a manter a atenção.

Embora o tempo necessário para recuperar a rotina habitual varie de pessoa para pessoa, a Hays Portugal considera que a mudança da hora constitui uma oportunidade para refletir sobre a importância do descanso e da organização do tempo de trabalho, enquanto fatores que contribuem para o bem-estar dos profissionais e para um desempenho sustentável.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.