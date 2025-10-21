Facebook Instagram
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana

Horário de inverno começa este domingo em Portugal

Agência Lusa
Há 3h e 59min
Cinco óculos de leitura por 14€: a solução para quem está sempre a perdê-los

Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão atrasar os relógios uma hora na madrugada do próximo domingo, dando início ao horário de inverno.

Na madrugada de domingo (26 de outubro), em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, quando forem 02:00 os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 01:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 01:00 da madrugada de domingo, passando para as 00:00.

A hora legal voltará depois a mudar a 29 de março 2026, para o regime de verão.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

