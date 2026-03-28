A hora vai mudar a partir de amanhã: saiba como ajustar a sua rotina

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Portugal prepara-se para a mudança para o horário de verão já na madrugada do próximo domingo. Os relógios vão adiantar uma hora, marcando o início de dias mais longos e com mais luz natural ao final da tarde.

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, quando for 01:00, os relógios passam automaticamente para as 02:00. Já nos Açores, a mudança acontece à meia-noite, passando para a 01:00.

A próxima alteração está marcada para 25 de outubro, altura em que o país regressa ao horário de inverno. Este sistema de mudança da hora está em vigor na União Europeia desde 2000, embora exista há vários anos um debate sobre o seu fim. Em 2018, a Comissão Europeia propôs acabar com esta prática, mas a decisão continua sem consenso entre os Estados-membros.

Apesar de trazer dias mais longos, a mudança de horário pode afetar o sono e a rotina diária. Para reduzir esse impacto, especialistas recomendam algumas estratégias simples: ajustar gradualmente os horários de sono nos dias anteriores, expor-se à luz natural logo de manhã e manter uma rotina consistente ao deitar.

Evitar cafeína e refeições pesadas à noite, reduzir o uso de ecrãs antes de dormir e manter o quarto fresco, escuro e silencioso são também medidas importantes. A prática de exercício físico regular ajuda, desde que não seja feita perto da hora de dormir, e as sestas devem ser limitadas para não interferir com o descanso noturno. Técnicas de relaxamento, como meditação ou respiração profunda, podem ainda facilitar a adaptação.

Ainda assim, os especialistas alertam: o corpo pode demorar até uma semana a adaptar-se totalmente ao novo horário.

*Este artigo teve apoio da Lusa