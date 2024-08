Os 6 signos mais pessimistas e negativos do zodíaco

Joana Dias deixa as previsões para os nativos de cada signo para o mês de agosto. Em conversa com Cláudio Ramos, no ‘Dois às 10’, a taróloga revela o que podem esperar os nativos de Carneiro, Touro, Gémeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Como é habitual, as previsões começam com Carneiro, Touro e Gémeos:

Seguem-se as previsões para os nativos de Caranguejo, Leão e Virgem:

Balança, Escorpião e Sagitário:

Capricórnio, Aquário e Peixes: