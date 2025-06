Como saber se a sua horta está a receber água suficiente

A forma como rega a horta pode fazer toda a diferença entre uma colheita abundante e plantas frágeis. Saber quando e quanto regar não depende apenas da rotina ou do calor: envolve atenção ao solo, ao clima e às características de cada vegetal. Segundo o site norte-americano The Spruce, regar com método e na hora certa ajuda a fortalecer as raízes, a evitar doenças nas plantas e a melhorar o sabor dos alimentos cultivados.

Quantas vezes por semana deve regar a horta

Como regra geral, a horta deve ser regada duas a três vezes por semana, o equivalente a cerca de 6 litros por metro quadrado. No entanto, o tipo de solo, a temperatura, o vento e a exposição solar podem alterar esta frequência.

A melhor altura do dia para regar

O ideal é regar de manhã cedo, quando a temperatura está mais baixa e a evaporação é menor. Além disso, regar cedo permite que as folhas sequem ao longo do dia, reduzindo o risco de fungos.

Evite regar em excesso

Demasiada água pode causar problemas como:

Raízes expostas ou a descoberto

Solos encharcados

Folhas murchas ou amareladas

Produção com sabor aguado

Legumes moles ou a apodrecer

Como saber se deve regar

Use uma pá para verificar o solo. Se estiver seco dois dedos abaixo da superfície, está na altura de regar. Pode também usar um medidor de humidade ou manter um pluviómetro no jardim para acompanhar a chuva.

A forma mais eficaz de regar

Para hortas, os especialistas recomendam mangueiras de gotejamento ou de imersão, que libertam água lentamente junto às raízes. Se usar mangueira manual, reduza a pressão e regue diretamente na base das plantas. Evite regadores com pressão ou aspersores, que molham as folhas e podem causar doenças.

Quanta água precisa cada vegetal

A maioria dos vegetais precisa de 1 litro de água por semana, mas há exceções. Estes são alguns exemplos dados pelo site The Spruce: