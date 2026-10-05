Hospital da Luz Learning Health e Granter vão ajudar a gerir fundos europeus para a saúde

As duas entidades desenvolveram um agente de inteligência artificial para gestão de fundos europeus na área da saúde. O projeto-piloto decorreu no âmbito da Intelligent Health Platform, cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

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O Hospital da Luz Learning Health e a Granter desenvolveram um projeto-piloto para gestão de projetos financiados na área da saúde. A parceria entre as duas entidades permitiu testar uma nova funcionalidade do consultor de Inteligência Artificial da Granter que resultou num módulo de gestão de projetos financiados, integrado no consultor de IA da Granter, testado com base nas necessidades específicas da investigação na área da saúde.

O piloto validou a tecnologia da Granter com utilizadores que gerem projetos financiados no dia a dia na área da saúde. Ao longo do processo, o Hospital da Luz Learning Health atuou como parceiro de co-desenvolvimento e não apenas como utilizador, com contributos técnicos, partilha de conhecimento operacional e cedência de modelos de documentos institucionais que treinaram o agente. Os desenvolvimentos desta fase ficam integrados no módulo de gestão de projetos, que a Granter continua a desenvolver e a alargar a outros setores.

Recorde-se que a dificuldade de participar em projetos de financiamento reside no facto de muitos deles estarem integrados em consórcios europeus, cada um com exigências próprias de coordenação entre departamentos internos e parceiros externos, pedidos de pagamento, relatórios técnicos e financeiros e prazos de submissão rigorosos, um sem número de etapas que dificulta a gestão do processo.

O agente de IA desenvolvido em conjunto pelas duas equipas teve como objetivos centrais automatizar os fluxos de trabalho após a aprovação, centralizar a informação de todos os projetos numa única fonte e reduzir o tempo dedicado à produção de relatórios e documentos formais.

Rita João Ramos, gestora de projeto na área de investigação do Hospital da Luz Learning Health, explica que "quem trabalha na gestão de projetos e grants sabe que uma grande parte do tempo é consumida por tarefas administrativas, validações, relatórios e acompanhamento de múltiplos processos em simultâneo. O que nos entusiasmou neste piloto foi precisamente o potencial da inteligência artificial para reduzir essa carga operacional e apoiar uma gestão mais ágil e eficaz".

A realização do projeto decorreu no âmbito da Intelligent Health Platform (IHP), uma test bed criada ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders