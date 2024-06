Quer trabalhar no Hospital da Luz? Há perto de 30 vagas em várias unidades no país

O grupo Luz Saúde, criado em 2000, é um dos maiores de prestação de cuidados de saúde em Portugal, e tem hoje uma rede de 30 unidades, incluindo o Hospital da Luz, o Hospital do Mar e as Casas da Cidade Residências Sénior. Neste momento, existem perto de 30 vagas de emprego disponíveis para diferentes funções e localizações nas várias unidades do grupo, espalhadas por todo o país.

As diversas posições disponíveis abrangem várias áreas de especialização, desde funções técnicas e de apoio até cargos altamente qualificados na área da saúde ou tecnologia.

É na Grande Lisboa que o grupo precisa de ocupar mais vagas. Para o Hospital da Luz Lisboa, existem 17 oportunidades de emprego para diversas funções, tais como auxiliar de alimentação, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar gestão de materiais para reforço de verão, auxiliares de ação médica, assistente dentário, enfermeiros, enfermeiros para atendimento urgente adultos, enfermeiros para bloco operatório, enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, fisioterapeutas, técnico de serviço ao cliente e técnicos de audiologia, cardiopneumologia, imagiologia e terapeuta ocupacional.

Existem ainda vagas em aberto para um especialista em medicina hiperbárica e na área das tecnologias são necessários especialistas de engenharia de dados e programadores.

No Hospital da Luz - Torres de Lisboa, há também uma vaga para técnico de imagiologia, e no Hospital da Luz Oeiras, estão disponíveis três vagas para engenheiro biomédico, técnico de audiologia e técnico de serviço ao cliente.

Descendo para Sul, o Hospital da Misericórdia de Évora procura um assistente dentário e enfermeiros generalistas.

No Norte do país, está ainda aberta uma vaga para enfermagem, para a unidade de Vila Nova de Gaia.

Consulte aqui os detalhes das vagas disponíveis