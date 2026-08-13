Foram oito dias de angústia no hospital. Grávida, atriz faz relato arrepiante da "semana mais dura de sempre"

Catarina Gouveia fez um desabafo nas redes sociais que deixou os seus seguidores emocionados. A atriz contou que a mãe, Rosa, está a atravessar um momento delicado a nível de saúde e explicou como tem vivido os últimos dias.

"Quando estou onde não quero estar, fecho os olhos e uso o meu maior poder: volto o coração para aquilo que espero e caminho pela minha mente, em direção ao que ainda não consigo ver. Imagino. O bater das 17h, tornou-se, na última semana, a única hora do meu relógio, a hora a que nos deixam estar juntas. É ali, no corredor do hospital, antes de as portas das visitas abrirem, que me acalmo e sorrio, porque consigo imaginar-nos às duas, na praia, a caminharmos, como tanto gostamos, enquanto nos recordamos desta história que vai ter, de certeza, um final feliz. Será só mais uma para a tua coleção de histórias, a coleção que faz de ti a mulher mais forte e inspiradora que conheço. Sinto a areia nos pés enquanto a tua mão está a apertar a minha. Na minha vida toda, não me lembro de desejar com tanta força nada, como desejo que recuperes e voltes rápido para junto de nós, mãe. Preciso tanto de ti", começou por escrever a também criadora de conteúdos digitais, num vídeo em que se mostra ao lado da filha.

E prosseguiu: "E, depois da semana mais dura de sempre, hoje, finalmente, um dia feliz voltou. A minha mãe saiu dos cuidados intermédios, 8 dias depois de internamento com um quadro de sepsis grave e está a melhorar, dia após dia. Vou poder, agora, regressar à minha fortaleza, à minha família que também precisa de mim com o meu coração mais leve, sereno e tranquilo."

"Sei que não tarda e lá estaremos nós juntas, numa praia, a ver um pôr do sol e a honrar a vida, porque 'tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será vosso'. E todas as boas mães merecem receber uma vida muito longa e feliz. Sintam-se à vontade para deixar a vossa força e boa energia à nossa Rosa que tenho a certeza de que vai ler todas as palavras", acrescentou.

Pode ver aqui o vídeo partilhado por Catarina Gouveia: