Zulmira Garrido, de 65 anos, foi submetida a uma cirurgia de urgência ao joelho, depois de um problema de saúde que se foi agravando ao longo dos últimos tempos. A comentadora revelou ao Fama ao Minuto que chegou a uma fase em que quase deixou de conseguir andar, acabando por ser encaminhada para uma intervenção cirúrgica.

A notícia foi inicialmente partilhada pela própria nas redes sociais. Num vídeo publicado no Instagram, Zulmira Garrido mostrou-se numa cama de hospital e tranquilizou os seguidores: «Já estou em casa. Correu tudo bem».

Sem adiantar, na altura, o motivo que a tinha levado ao Hospital Ortopédico Sant’Ana, a comentadora explicou posteriormente ao Fama ao Minuto o que aconteceu e revelou a dimensão do problema que a obrigou a passar pelo bloco operatório.

«Quase deixei de andar»: as dores que antecederam a operação

Segundo contou, tudo começou com dores intensas no joelho e na perna, que se prolongaram durante bastante tempo. Apesar de os sintomas se terem agravado progressivamente, Zulmira Garrido admite que não lhes deu a devida importância, acreditando que acabariam por desaparecer.

«Já há imenso tempo que eu andava com fortes dores no joelho e na perna, mas isto foi agravando, agravando e eu, à minha boa maneira, porque sou um bocadinho desligada das coisas, penso sempre que vão passar, não dei muita importância. Até que quase deixei de andar, então aí tive mesmo de ir ao médico e fazer exames», relatou.

Foi depois de realizar uma ressonância magnética que recebeu a indicação de que precisava de ser operada com urgência.

«Após fazer uma ressonância magnética, o médico disse logo que eu tinha de ser operada de urgência porque tinha o menisco completamente desfeito», revelou.

A situação acabou, assim, por exigir uma intervenção cirúrgica, realizada dois dias antes da conversa com o Fama ao Minuto.

Zulmira Garrido já está em casa, mas recuperação exige cuidados

Apesar de a operação ter corrido bem, a comentadora sabe que ainda tem um período de recuperação pela frente. A fisioterapia fará parte desse processo, mas, para já, existem várias limitações que terá de respeitar.

«Claro que [a recuperação] é um bocadinho lenta, tenho de ter muito cuidado», explicou, acrescentando que não pode colocar o pé no chão e que terá de evitar esforços.

«Não posso abusar agora de maneira nenhuma durante os próximos tempos», reforçou.

A prioridade passa agora por recuperar com tranquilidade e cumprir as indicações médicas, de forma a evitar complicações e permitir uma evolução favorável.

Regresso ao trabalho já tem data marcada

Mesmo a atravessar este período delicado, Zulmira Garrido não pretende ficar afastada da televisão durante muito tempo. A comentadora prevê regressar ao trabalho na sexta-feira, 27 de novembro, com presença nos programas Casa Feliz, da SIC, e Passadeira Vermelha, da SIC Caras.

O regresso será, contudo, adaptado à sua condição física. Como explicou, será transportada até ao estúdio e permanecerá sentada durante o tempo em que estiver a trabalhar.

«Mais uma provação na minha vida», desabafou, mostrando-se, ainda assim, otimista quanto à recuperação. Para já, Zulmira Garrido está em casa, a recuperar da cirurgia e consciente de que terá de respeitar os limites do corpo nos próximos tempos.