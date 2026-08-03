"Isto não pode ser aceitável": Cara da TVI vive momentos de angústia com a mãe no hospital

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Inês Simões recorreu às redes sociais para revelar que viveu um fim de semana particularmente difícil, na sequência de um problema de saúde da mãe. A comentadora do Big Brother Verão, da TVI, contou aos seguidores que tudo acabou por ter um desfecho positivo, depois de a progenitora ter sido observada no SAMS.

"Um domingo diferente desta vez no SAMS. Felizmente, conseguimos resolver: a minha mãe já está devidamente medicada e bem diagnosticada", começou por escrever.

Na mesma publicação, Inês Simões voltou a abordar as críticas que já tinha feito ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), explicando que recebeu várias mensagens de apoio, mas que mantém a opinião que tinha manifestado anteriormente.

"Recebi muitas mensagens mas mantenho a minha opinião. O SNS ainda tem um longo caminho pela frente. Felizmente, os meus pais são beneficiários SAMS, mas nem todos têm esse benefício."

A comentadora da TVI considerou ainda inaceitável o tempo de espera que a mãe enfrentou nas urgências de um hospital público, garantindo que a situação não ficou resolvida nessa primeira assistência: "Por isso, mais de 8 horas de espera com pulseira amarela numa cadeira de rodas num [hospital] público não pode ser aceitável. Não pode! Sobretudo quando não resolvem o motivo da ida ao hospital."