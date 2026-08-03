Ines Simões denuncia momentos de angústia que viveu com a mãe no hospital
Ines Simões denuncia momentos de angústia que viveu com a mãe no hospital

"Isto não pode ser aceitável": Cara da TVI vive momentos de angústia com a mãe no hospital
Mafalda Mourão
Hoje às 11:43

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Atriz revela que a mãe precisou de assistência médica e aproveitou para deixar críticas ao Serviço Nacional de Saúde, depois de viver momentos de verdadeira angústia

Inês Simões recorreu às redes sociais para revelar que viveu um fim de semana particularmente difícil, na sequência de um problema de saúde da mãe. A comentadora do Big Brother Verão, da TVI, contou aos seguidores que tudo acabou por ter um desfecho positivo, depois de a progenitora ter sido observada no SAMS.

"Um domingo diferente desta vez no SAMS. Felizmente, conseguimos resolver: a minha mãe já está devidamente medicada e bem diagnosticada", começou por escrever.

Na mesma publicação, Inês Simões voltou a abordar as críticas que já tinha feito ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), explicando que recebeu várias mensagens de apoio, mas que mantém a opinião que tinha manifestado anteriormente.

"Recebi muitas mensagens mas mantenho a minha opinião. O SNS ainda tem um longo caminho pela frente. Felizmente, os meus pais são beneficiários SAMS, mas nem todos têm esse benefício."

A comentadora da TVI considerou ainda inaceitável o tempo de espera que a mãe enfrentou nas urgências de um hospital público, garantindo que a situação não ficou resolvida nessa primeira assistência: "Por isso, mais de 8 horas de espera com pulseira amarela numa cadeira de rodas num [hospital] público não pode ser aceitável. Não pode! Sobretudo quando não resolvem o motivo da ida ao hospital."

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