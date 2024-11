Descobrimos um hotel de sonho na encantadora vila de Alvor

Teremos sempre o Algarve, com as suas temperaturas amenas, para uns dias com sol em novembro. Desta vez estive no Longevity Health & Wellness Hotel, na encantadora vila de Alvor, um convite a uma experiência transformadora de bem-estar. Um espaço onde a natureza e a sofisticação se encontram, cada detalhe foi concebido para promover a harmonia entre corpo e mente.

A arquitetura moderna e minimalista do resort complementa o ambiente natural, criando uma atmosfera de calma. Aqui o foco está em oferecer uma experiência que renove o equilíbrio, o objetivo é proporcionar bem-estar feito à medida de cada hospede. O Longevity é mais do que um local para descansar – é um espaço inteiramente dedicado à saúde e qualidade de vida, combinando tratamentos de saúde, estética, nutrição, serviços de spa e atividades de bem-estar para criar uma abordagem verdadeiramente personalizada. No quarto do hotel oferecem infusões, água alcalina e óleo essencial de aromaterapia. Em todo o hotel estão disponíveis águas aromatizadas para os hóspedes.

Durante a estadia aprendemos «como o bem-estar influencia a saúde – o hotel dispõe de vários planos de desintoxicação, dieta anti-inflamatória, antioxidante, com alimentos ricos em nutrientes, suplementos, produtos e terapias de spa, oxigenação, relaxamento profundo, equilíbrio energético e resistência ao stress, hidratação, melhoria do sono, equilíbrio biofísico, bioquímico e bio-reequilíbrio estrutural, movimento físico e qualidade de vida».

No Longevity, a alimentação, obviamente, é uma parte fundamental da experiência. O restaurante oferece pratos deliciosos e nutritivos, preparados com ingredientes frescos e locais. Cada refeição é pensada para nutrir o corpo, mantendo o equilíbrio entre sabor e saúde. Vou mostrar os pratos que experimentei e tenho de começar pelo pequeno-almoço. Se gostam de alimentos saudáveis, "superalimentos", opções biológicas, opções sem glúten, vegan, então este pequeno-almoço é o ideal para vocês. A variedade é enorme! Eu que adoro infusões para começar bem o dia, tenho de destacar os blends de chás e infusões, que são maravilhosos e foram desenvolvidos especificamente para o hotel. No pequeno-almoço num hotel, para mim, não pode faltar a variedade de padaria e pastelaria, que acompanhei com compotas, queijos e manteiga ghee, um iogurte grego com granola, sementes de chia e mel, frutas, sumo, e também experimentei os crepes com frutos vermelhos.

Relativamente à carta do restaurante Pure Cafe, que se situa no 3.º andar, com vista panorâmica sobre Alvor, um dos meus pratos preferidos da carta do restaurante foi o robalo com puré de ervilhas e spirulina, batata vitelotte (batata doce roxa) e legumes. Também experimentei uma versão com Lírio.

«Tentamos ao máximo preservar os sabores e texturas naturais dos nossos ingredientes usados diariamente, pelo que o nosso robalo é temperado apenas com sal, selamos a pele do mesmo e segue para o forno. Fazemos uma combinação especial com o nosso puré de ervilhas e spirulina, juntamente com as nossas batatas vitelotte e legumes», explicou o chef executivo, Fábio Magalhães.

Cataplana de peixe e marisco é um prato que provoca sempre entusiasmo, não poderia gostar mais de peixes e mariscos portugueses e o Algarve é mestre a servir estes pratos.

«Unimos a frescura do peixe da nossa costa com a tradição e temos a combinação perfeita. O que difere a nossa cataplana, da tradicional, é a substituição da típica batata branca por batata doce roxa», esclareceu o chef Fábio.

Segue-se o bacalhau numa cama de ratatouille e ragu. «Este bacalhau é inspirado numa receita de família que nos remete para a nossa presente cultura portuguesa. Mantemos sempre a simplicidade, sendo este apenas confecionado com azeite, no forno. O Ragu é a peça diferenciadora, que vem de encontro com o nosso conceito de comida saudável», afirmou o chef.

Existem muitas opções vegan ou vegetarianas na carta, relativamente ao burguer veggie e sandwich vegan, o chef mencionou: «apresentamos o nosso diferenciado hambúrguer vegan com base de beterraba e feito artesanalmente, com maionese vegan e um pão de batata-doce, tal como a nossa sanduiche vegan que têm o seitan, para substituir a proteína animal. Ambos acompanhados por uma salada de folhas verdes oriundas do mercado local».

Eu adoro Pad Thai e este é uma versão vegan - soba noodles, legumes, molho de coco e açafrão.

«Quisemos implementar uma receita tradicional tailandesa, fornecendo um twist alterando a massa convencional por soba noddles com base de trigo sarraceno, para uma opção mais saudável».

Já a lasanha de legumes «é feita artesanalmente, utilizando proteína hidrogenada de soja para proporcionar uma textura semelhante à da lasanha convencional, também convertemos o molho bechamel numa receita vegan, que tem como substituição do leite por bebida vegetal, o que a torna também mais leve».

Eu não ingiro carne, mas tanto o lombo de vitela com palitos de batata doce e legumes assados, como a costeleta de vitela estavam irrepreensíveis. «A nossa vitela é de origem nacional e grassfeed, o que reflete uma carne com uma textura compacta e com menos teor de gordura, o que segue os padrões na nossa cozinha. São selados todos os lados e finalizado no forno com um apontamento de tomilho fresco para ajudar na aromatização».

Sobre a costeleta de vitela com puré de cenoura e manga, e chalota confitada «é uma fusão de uma receita popular francesa, a peça é cozinhada em baixa temperatura até atingir o seu ponto perfeito.

Experimentei ainda alguns pratos do menu wellness. O «carpaccio de abóbora: consiste em leves fatias de abóbora butternut, a escolha deste tipo de abóbora é devido ao seu sabor mais adocicado.

Salada de lentilhas e especiarias: Utilizamos a lentilha beluga que é considerada o caviar das lentilhas pelo seu sabor premium, sendo que é uma excelente fonte de proteína e fibra natural.

Sarmale vegan: sarmale é um prato tradicional dos países do leste, em que consiste em arroz e carne enrolado numa folha de couve ou videira. Aqui substituímos o arroz e a carne por feijão preto, que apresenta proteína vegetal.

Granada de abacate: preparado com sumo de limão, seitan crocante, cebola roxa e pimentos. Temos uma combinação de texturas num único prato.

Por fim, o hambúrguer vegan com salada de espargos e laranja».

Nas sobremesas apresentam três opções na carta:Arroz doce de leite de coco, «convertemos a receita tradicional portuguesa para proporcionar aos nossos clientes uma versão mais clean desta sobremesa, abolimos a gema de ovo e substituímos o leite de vaca por bebida vegetal de coco», sublinhou o chef. Degustei este doce empratado com canela e lascas de coco e outra opção com frutos vermelhos e coulis de frutos vermelhos.

A segunda opção é uma panna cotta de frutos vermelhos. «Decidimos reinventar a típica receita de panna cotta, tornando-a vegan. Substituímos o leite de vaca por leite de coco e a folha de gelatina por agar-agar».

A última opção é um prato de fruta laminada, estando sempre em constante alteração devido à sazonalidade dos produtos, especialmente na região algarvia. Degustei esta sugestão com frutos vermelhos, manga, kiwi, maracujá, physalis, papaia e pitaya. Adoro uma variedade enorme de frutas e aqui tinham sempre várias opções, tal como durante o pequeno-almoço.

No geral, todos os planos disponíveis dão acesso ao ginásio e ao circuito "Detox & Relax do Spa", que inclui: sauna infravermelhos, hammam, fonte de gelo, sala de sal Epsom, duche sensações, sala de relaxamento, caminho de relaxamento, piscina interior aquecida detox e piscina interior de sensações de relaxamento.

O spa do resort é um dos maiores destaques deste hotel. Com uma variedade de massagens, terapias e tratamentos corporais, é o local perfeito para eliminar o stress e rejuvenescer. Cada sessão é adaptada às nossas necessidades específicas, seja para relaxar, revitalizar ou aliviar tensões acumuladas.

No meu plano da estadia incluíram uma drenagem linfática manual; uma massagem relaxante; uma consulta de fisioterapia com o Ricardo Rosa - que foi reconhecido pela Condé Nast Traveler como um dos 19 melhores terapeutas e healers mundiais. O Ricardo facultou algumas dicas incríveis para aliviar dores na coluna devido às horas que passo no PC e que posso praticar em casa sempre que necessitar. E fiz ainda uma avaliação de rosto com a Dra. Joana Santos, diretora clínica e médica de medicina estética. A Dra. Joana recomendou que fizesse uma sessão de baby botox e uma sessão de NaturaPeel -um peeling laser rápido, realizado com o laser Chrome. Primeiro é aplicado no rosto um creme elaborado a partir de extratos de carvão de bambu, que elimina as impurezas superficiais. Depois é aplicado o laser. Este tratamento não requer tempo de recuperação e apresenta um efeito imediato, deixa a pele macia e reduz o tamanho dos poros. É um tratamento ideal para realizar umas semanas antes de um evento especial, para ficarmos com a pele com a textura melhorada e rejuvenescida, graças à produção de colagénio.

O hotel também promove uma série de atividades gratuitas que ajudam a fortalecer o corpo e a tranquilizar a mente. Yoga, workshops, diferentes terapias, meditação guiada, pilates ou caminhadas são apenas algumas das opções diárias disponíveis.

O Longevity Health & Wellness Hotel «oferece uma experiência única e holística de bem-estar que vai além da convencional. Com uma abordagem integrada à saúde física, mental e emocional, no hotel proporcionam uma variedade de programas e serviços cuidadosamente elaborados para promover o equilíbrio e a vitalidade». Tenho de agradecer a simpatia de toda a equipa do hotel, foram muito queridos e atenciosos! Vou ter saudades!