Hotéis pelo mundo na lista das melhores descobertas de 2026

Cinco hotéis espalhados pelo mundo foram considerados as melhores descobertas deste ano. São unidades pouco conhecidas, mas que se destacam pela localização, conceito e experiência oferecida aos hóspedes. Foram premiados nos Discovery Gem Hotel Awards 2026.

Da Lapónia, na Suécia, ao Butão, passando pela Borgonha e por uma ilha privada no Panamá, a La Liste revelou os vencedores dos Discovery Gem Hotel Awards 2026, distinguindo cinco unidades hoteleiras ainda pouco conhecidas, mas com propostas diferenciadoras.

O guia, que se apresenta como “o mais seletivo do mundo para gourmets e viajantes exigentes”, constrói os seus rankings com base em 370 fontes especializadas, abrangendo 200 países e 7.200 estabelecimentos.

Na edição deste ano, apenas dois dos hotéis distinguidos ficam na Europa, avança a Euronews. Conheça os cinco alojamentos selecionados e inspire-se para uma futura viagem.

1. Islas Secas Resort, Panamá

Este resort situado numa ilha privada no Panamá encontra-se num dos refúgios insulares privados mais exclusivos e isolados das Américas.

O complexo de “casas” e “casitas”, localizado no Golfo de Chiriquí, disponibiliza 14 quartos e pode receber até 20 hóspedes. As residências, protegidas pela sombra das árvores e refrescadas pela brisa marítima, oferecem, na maioria dos casos, amplas vistas sobre o oceano.

Com uma oferta gastronómica sazonal inspirada nos sabores costeiros, o Islas Secas procura também adaptar-se às preferências de cada hóspede.

“Na Islas Secas, as refeições são flexíveis e é o hóspede que escolhe onde e quando quer comer”, explica o resort. As opções vão desde um churrasco a refeições preparadas com produtos acabados de sair do mar.

2. Les Sources de Vougeot, Borgonha, França

Localizado no coração da Borgonha, o Les Sources de Vougeot ocupa uma residência do século XIV que chegou a ser habitada pelos abades de Cîteaux.

Pensado para dar a conhecer aos hóspedes a “verdadeira essência” desta região francesa, o hotel dispõe de 49 unidades de alojamento, incluindo Le Moulin, com capacidade para dois adultos e equipado com banho nórdico privativo, terraço e jardim privado.

A gastronomia assume um papel central, com propostas de alta cozinha inspiradas nos sabores da região e menus de vários pratos a partir dos 90 euros.

Para além da experiência à mesa, o Les Sources de Vougeot permite ainda conhecer o património e o saber-fazer associados a alguns dos produtos mais emblemáticos da região, como a mostarda de Dijon, os queijos da Borgonha, o pão de especiarias de Dijon e a groselha-preta, através de workshops e visitas guiadas a produtores artesanais.

3. Arctic Bath, Harads, Lapónia (Suécia)

A única outra unidade europeia distinguida este ano é um hotel e spa flutuante localizado no rio Lule, na Lapónia Sueca.

Inspirado na tradição regional do transporte fluvial de madeira, o hotel Arctic Bath torna-se ainda mais singular no inverno, quando fica preso no gelo do rio. O retiro dispõe de 12 quartos e cabanas, todos com interiores de inspiração escandinava e vistas panorâmicas sobre a paisagem envolvente.

O spa e centro de bem-estar disponibiliza banhos frios, sauna, piscina aquecida e vários tratamentos, incluindo argila, Ayurveda, massagens e terapias dedicadas ao couro cabeludo e ao relaxamento mental, com preços a partir de 1.595 coroas suecas, cerca de 144 euros.

Durante o inverno, os hóspedes podem também enfrentar o frio em passeios com huskies, andar de trenó puxado por cães e participar noutras atividades sazonais.

4. The Six Bells Countryside Inn, Nova Iorque, EUA

Com um conceito inspirado no campo britânico e desenvolvido em torno da aldeia inglesa fictícia de “Barrow’s Green”, esta unidade boutique leva até Nova Iorque uma interpretação divertida do chamado cottagecore, uma subcultura digital centrada numa visão romantizada da vida rural.

Com nomes como Innkeeper’s Suite, Mildred’s Plum e Double Duke, os 11 quartos fazem parte de um conceito que o próprio hotel descreve como “um livro de histórias onde se pode dormir”.

Em contraste com a temática inglesa, o restaurante e a taberna inspiram-se na cozinha norte-americana tradicional e nas receitas rurais dos primeiros tempos do país.

5. Gangtey Lodge, Butão

Com vista para a reserva natural do Vale de Phobjikha, no Butão, este retiro de luxo coloca os hóspedes num dos cenários mais pitorescos dos Himalaias.

A propriedade dispõe de 12 suites inspiradas em casas rurais, cada uma equipada com pavimentos em pedra cortada à mão. As suites incluem ainda “bhukharis”, tradicionais fogões a lenha, e banheiras inglesas independentes, posicionadas junto a grandes janelas com vistas panorâmicas sobre o vale.

A experiência “5 Keys to Wellbeing” do hotel procura proporcionar uma imersão na natureza, no bem-estar e na espiritualidade, ao mesmo tempo que dá a conhecer a gastronomia do Butão, a cultura local e os seus costumes, com o objetivo de promover a recuperação física e mental.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders