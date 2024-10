Métodos de pagamento limitados afastam os hóspedes dos hotéis em Portugal

Ter uma experiência de pagamento fácil e sem atritos é fundamental para os clientes dos hotéis, constatou um novo relatório publicado pela plataforma de tecnologia financeira Adyen, no qual 37% dos consumidores afirmou ter abandonado o processo de reserva de um hotel porque não conseguiu pagar da maneira que gostaria.

As conclusões do Global Hospitality Report, da Adyen, sugerem que a experiência de pagamento pode estar a afetar as receitas dos hotéis, com 80% dos estabelecimentos hoteleiros a afirmar que é importante oferecer aos hóspedes uma variedade de opções de pagamento. Além disso, cerca de 30% confessou que atualmente não pode aceitar opções de pagamento como BNPL e Apple Pay.

De acordo com o estudo, em 2024 estão a surgir novas tendências globais de pagamento no setor da hotelaria. Uma das formas mais populares de pagar uma experiência de hotel online é através de pagamentos nas apps (19%) e das carteiras digitais (15%). Apenas 2% dos hóspedes afirma preferir reservar uma estadia online através das redes sociais e 7% afirmou tê-lo feito utilizando os serviços Buy Now Pay Later (BNPL) pela primeira vez nos últimos 12 meses.

Por sua vez, 80% dos consumidores afirmou que uma experiência sem falhas, desde a reserva até ao check-out, é um fator importante no momento de escolher um hotel. O estudo identifica, inclusive, três novas tendências.

1. Flexibilidade de pagamento é fator de desempate

Oferecer uma vasta gama de opções de pagamento é importante para a maioria dos estabelecimentos hoteleiros (80%) inquiridos, com cinco em cada dez (53%) consumidores a admitir que mais opções os ajudariam a fazer compras maiores. Cinco em cada dez (58%) hóspedes afirmou não gostar de pagar antecipadamente o custo total de um hotel – o que reflete uma mudança mais ampla no sentido de uma gestão orçamental cuidadosa e espelha o aumento da popularidade dos serviços BNPL.

2. Políticas de cancelamento analisadas a fundo

A flexibilidade nas políticas de cancelamento também surgiu como um fator crítico na seleção de hotéis, com 77% dos viajantes a considerar o cancelamento gratuito, 24-48 horas antes da chegada, um fator decisivo. Os dados sublinham o desejo do viajante de garantir que os planos podem ser adaptados à última hora.

3. Más experiências financeiras afetam o regresso

Muitos hóspedes não voltaram a reservar uma estadia devido a problemas ou queixas de carácter financeiro. Especificamente, problemas com pagamentos, tais como a recusa de cartões ou cobranças incorretas (18%), pedido de partilha de dados do cartão por telefone (18%), atrasos nas cobranças ou reembolsos (14%) e pagamento excessivo devido a erros (14%).

