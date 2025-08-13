Facebook Instagram
Nunca escolha estes quartos de hotel: especialista revela quais os melhores para uma noite sem barulho

Quarto de hotel demasiado barulhento? Este truque de reserva pode salvar a estadia
Hoje às 10:42
Este palácio histórico e a mata à volta são o melhor segredo do centro do país

Depois de um dia cansativo de viagem, chegar ao hotel e poder descansar é, para muitos, o momento mais esperado. No entanto, essa tranquilidade pode rapidamente ser interrompida pelo barulho constante do corredor: portas a bater, o som do elevador a funcionar ou o ruído dos carrinhos e equipamentos de limpeza.

Em declarações ao site Daily Mail, o fundador da plataforma espanhola Descubriendo Viajes, especializada em alojamentos selecionados, Javier Sobrino, explica que a localização do quarto dentro do hotel pode ser determinante para a qualidade da estadia.

O especialista alerta que os quartos terminados em “01” costumam estar posicionados junto aos elevadores, escadas e áreas de serviço, ou seja, nas zonas mais movimentadas e barulhentas de cada piso.

Embora esta configuração seja prática para o funcionamento interno do hotel, pode ser um verdadeiro incómodo para os hóspedes que procuram descanso. “Estes quartos apanham todo o movimento de hóspedes a entrar e a sair a qualquer hora. Além disso, é comum ouvir o pessoal da limpeza logo pela manhã, com carrinhos a passarem à porta e com o reabastecimento de produtos nas áreas próximas”, explica Sobrino.

Para evitar esta situação, a recomendação é simples: confirmar, no momento da reserva, a localização do quarto e solicitar, sempre que possível, um mais afastado das zonas de circulação e serviço.

