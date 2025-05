É por isto que deve sempre escolher um quarto entre o 3.º e o 6.º andar nos hotéis, diz ex-agente da CIA

Praia da Ilha do Farol

Praia do Baleal: uma península de sonho

Quando planeamos uma viagem, o entusiasmo por explorar novos destinos ou simplesmente relaxar pode fazer-nos esquecer um aspeto fundamental: a segurança. Tracy Walder, que já integrou os quadros da CIA e do FBI, recorreu ao seu perfil de TikTok para partilhar conselhos práticos que todos os viajantes deviam seguir — e um deles está relacionado com o andar onde se aloja no hotel.

No vídeo publicado na conta @theunexpectedspy, e que já ultrapassou as 500 mil visualizações, Tracy recomenda que se opte sempre por quartos entre o terceiro e o sexto piso. Segundo a ex-agente, “não é aconselhável ficar no rés-do-chão […] Recomendo o intervalo entre o 3.º e o 6.º andar porque é complicado alguém escalar até lá, mas, em caso de emergência, continua a ser de fácil acesso”.

Mas esta é apenas uma das medidas que Tracy Wlader sugere. No mesmo vídeo, a especialista sublinha ainda três práticas adicionais que considera indispensáveis a quem se preocupa com segurança:

Trancar a porta imediatamente ao entrar no quarto;

Utilizar um bloqueador de porta portátil durante a noite, como precaução contra entradas indesejadas;

Partilhar o plano de viagem com pessoas de confiança que não acompanhem a viagem.

Assista abaixo ao vídeo com estas recomendações (em inglês).