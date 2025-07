Lisboa tem o melhor hotel de luxo do mundo. E não é onde está a pensar

Quando pensamos em luxo e em Lisboa, é natural que nos venha à cabeça a Avenida da Liberdade ou o Chiado. Mas, segundo o TripAdvisor, o melhor hotel de luxo do mundo está noutra parte da cidade. O Santiago de Alfama Boutique Hotel, instalado num edifício histórico no coração do bairro mais antigo da capital, foi eleito o número um do mundo nos Travellers’ Choice Awards 2024. A distinção — que se baseia nas opiniões dos próprios viajantes — é rara e atribuída a menos de 1% dos oito milhões de alojamentos registados na plataforma. E Portugal brilha ainda mais: o The Cliff Bay, na Madeira, também entrou no top 10 global.

O Santiago de Alfama ocupa um palácio do século XV com vista para a Sé e o rio Tejo. Recebeu elogios pela decoração cuidada, conforto e atendimento personalizado. Ainda assim, o prémio também reconhece a relação qualidade-preço e a experiência tranquila que oferece aos hóspedes. Já o The Cliff Bay, na ilha da Madeira, surge no nono lugar da lista, reforçando a presença portuguesa entre as preferências dos viajantes mais exigentes.

Eis o top 10 completo dos hotéis de luxo preferidos dos utilizadores do TripAdvisor:

1. Santiago de Alfama Boutique Hotel, Lisboa, Portugal

2. Gokulam Grand Turtle on the Beach, Kovalam, Índia

3. Chandys Windy Woods, Chithirapuram, Índia

4. Secrets Akumal Riviera Maya, Akumal, México

5. Gidleigh Park, Chagford, Reino Unido

6. Le Manoir aux Quat’Saisons, A Belmond Hotel, Great Milton, Reino Unido

7. Petit Hotel Confidentiel, Chambéry, França

8. Kapama River Lodge, Kapama Private Game Reserve, África do Sul

9. Hotel The Cliff Bay, Madeira, Portugal

10. Hotel Arlberg Lech, Lech, Áustria

Se está a pensar numa escapadinha em grande, talvez não seja preciso atravessar oceanos. Às vezes, basta redescobrir o que está mesmo ao lado. Reservar uns dias num destes hotéis — mesmo que só uma vez na vida — pode ser a pausa que falta para abrandar, desligar e olhar a cidade (ou o mar da Madeira) com outros olhos. Porque o verdadeiro luxo, muitas vezes, está nos detalhes que nos fazem sentir em casa longe de casa.