Piscinas privadas, campos de golfe e luxo autêntico: o hotel português que está a dar que falar lá fora

Destacado recentemente pela Condé Nast Traveler — uma das revistas de viagens mais prestigiadas do mundo —, o Viceroy at Ombria Algarve foi apontado como um dos melhores hotéis em Portugal. Localizado numa zona preservada do barrocal algarvio, entre colinas tranquilas onde cegonhas são presença habitual e os burros pastam em campos floridos, o resort oferece uma experiência de luxo profundamente enraizada na autenticidade da região. Para os amantes de golfe, há um campo de 18 buracos certificado pela GEO, desenhado por Jorge Santana da Silva. Para outros, o verdadeiro luxo está no contacto com a natureza e com as tradições locais.

Aqui, tudo respira Algarve: o mel servido ao pequeno-almoço vem de um apicultor vizinho, a cerâmica é feita por artesãos das redondezas, e os vinhos são escolhidos entre os melhores produtores da região. Com 76 quartos e 65 residências distribuídos em construções inspiradas nas aldeias algarvias, o conforto e a estética local andam de mãos dadas. Algumas unidades têm piscina privada em mármore rosa aurora, outras contam com jacuzzi ou amplos terraços. As residências incluem cozinha equipada; os quartos têm máquinas Nespresso, frigorífico para vinhos e pequenas despensas.

Na gastronomia, a aposta é clara: cozinha portuguesa com um toque criativo. Das pizzas de forno a lenha com figos ou porco ibérico aos seis restaurantes e bares com propostas distintas, a oferta é variada e sofisticada. Há atividades pensadas também para famílias, desde passeios de bicicleta a experiências com pastores locais, e uma piscina dedicada só a crianças. Para os mais descontraídos, existe ainda um Beach Club onde o tempo parece parar.

E o preço? No último fim de semana de julho, uma noite para duas pessoas pode custar 675 euros — um valor elevado, sim, mas à altura da exclusividade e da experiência oferecida.

Com este reconhecimento internacional, o Viceroy at Ombria Algarve reforça a ideia de que o verdadeiro luxo não está apenas no conforto, mas também na ligação ao lugar, à cultura e à natureza que o rodeia.