Piscina aquecida e vista para a serra: este hotel e spa é um convite para uma escapadinha de inverno

Um refúgio perfeito para o inverno: este hotel & spa é do melhor para relaxar nos dias mais frios
Ontem às 14:51
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos

Localizado no distrito de Viseu, este hotel e spa é o destino ideal para quem gosta de natureza, serra e tranquilidade com conforto urbano. Com os dias mais frios a chegarem, há alturas em que tudo o que desejamos é um refúgio acolhedor. A pensar nisso, o Puro Dão Hotel & SPA surge como uma excelente opção.

No Puro Dão, é recebido «em casa»: o espaço foi cuidadosamente decorado para transmitir calor humano, conforto e harmonia. A decoração privilegia detelhes do estilo “pure & natural”, madeiras, plantas naturais, e materiais reciclados e reaproveitados de construções pré-existentes.

O hotel destina-se a quem aprecia gastronomia, bem-estar, design e, sobretudo, novas experiências. Para quem valoriza combinar uma escapadinha relaxante com conforto, sustentabilidade e estética contemporânea.

O grande ponto forte para os dias frios é a oferta de SPA e piscinas, pensadas para oferecer uma experiência relaxante e revitalizante. A piscina interior, aquecida, permite um mergulho reconfortante mesmo quando o exterior está gelado, com o conforto da temperatura amena. Pelas amplas janelas, tem-se também uma vista sobre as serras, um detalhe que torna a experiência ainda mais especial.

A piscina exterior do tipo infinity pool está ligada à interior através de uma cortina de água que faz a transição entre os dois espaços. No exterior, com vista para a serra, pode relaxar nas espreguiçadeiras, tomar um banho de sol (ou apenas sentir o ar fresco de inverno), beber um cocktail ou simplesmente apreciar o pôr-do-sol em ambiente tranquilo e altamente relaxante.

O spa funciona entre as 9h00 e as 21h00; o acesso exclusivo a maiores de 16 anos acontece entre 11h00–15h30 e 17h00–21h00, garantindo momentos de calma e privacidade.

 

