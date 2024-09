Este icónico hotel recebeu grandes figuras internacionais e é um oásis de elegância na costa algarvia

Recentemente, tive a oportunidade de visitar o Penina Hotel & Golf Resort, um dos hotéis mais icónicos do Algarve, situado no coração de uma das regiões mais bonitas de Portugal. Neste hotel passaram grandes figuras da música, do cinema, do desporto e da aristocracia. Paul McCartney (The Beatles) até compôs uma música, Penina, durante uma visita ao hotel, em 1968.

Este resort, localizado perto de Portimão, não é apenas um destino de luxo, mas também um lugar repleto de história e tradições, que combinam perfeitamente com a sua envolvência natural. Inaugurado em 1966, foi o primeiro resort de golf de Portugal e desde então tem sido uma referência no turismo na região. Sir Henry Cotton, o famoso jogador de golfe britânico, projetou os campos de golf do Penina, que rapidamente se destacou por ter sido o primeiro do género no país. Este campo, com 18 buracos, continua a atrair golfistas de todo o mundo, é um testemunho do legado de Cotton e da sua paixão por esta modalidade. Na academia de golf tive a oportunidade de ter uma aula com José Lourenço, ex-aluno de Henry Cotton.

A sua arquitetura, que reflete o estilo clássico, é complementada por um serviço de excelência, garantindo uma experiência memorável para todos os que o visitam. O que inclui os animais de estimação dos hóspedes. Algumas vezes dei por mim "atrás" de alguns cães fofos que encontrava no hotel.

O Penina Hotel & Golf Resort não é apenas um destino para os amantes do golfe. O hotel oferece uma vasta gama de serviços e comodidades que garantem uma estadia repleta de conforto e entretenimento para todos os tipos de hóspedes.

Com uma variedade de quartos e suites, oferece opções para todos os gostos e necessidades. Os quartos e suites são decorados com elegância e estão equipados com todas as comodidades, garantindo uma estadia confortável e luxuosa.

Um dos grandes atrativos do Penina Resort é a sua proximidade com a Praia do Alvor, uma das mais belas do Algarve. Esta praia é conhecida pelas suas águas cristalinas e areias douradas que se estendem por quilómetros, oferecendo um cenário idílico para quem procura relaxar e desfrutar do sol algarvio.

O hotel oferece shuttle gratuito até à praia e possui uma área concessionada exclusiva, onde os hóspedes podem usufruir de um serviço personalizado, com espreguiçadeiras, chapéus de sol e o restaurante Dunas. Neste restaurante encontram várias opções de pratos perfeitos para esta época. Optei por experimentar vários pratos de marisco e peixe grelhado.

O resort apresenta cinco restaurantes que oferecem gastronomia local até cozinha internacional, o Le Grill oferece uma experiência gourmet requintada. Ao leme dos restaurantes estão: o chef executivo Bernard Lussiana, e os chefes de pastelaria Coral Lawson e Armando Gaio.

Destaco alguns pratos que experimentei no restaurante Le Grill. Mini pastéis de sapateira, feitos com carne de sapateira, salsa e coentros, cebola roxa, pimenta, gengibre, maionese e pão ralado, levemente frito e servido com molho de peperoncino.

O ceviche de camarão tigre, com camarões crus marinados com sumo de citrinos, cebola roxa, peperoncino e coentros. O filete de robalo escalfado, emulsão de folhas de lima da horta do hotel, apresenta um filete de robalo ao vapor, servido com uma infusão de leite de coco, folhas de lima kaffir, gengibre e sumo de lima. O clássico Linguado Meunière, frito num delicioso molho de manteiga e limão. Um robalo grelhado com legumes, servido escalado e no ponto perfeito. Um tajeen de tamboril e tomate cereja: caçarola aromática de arroz de tamboril, salteada em tomate cereja e molho de chermoula (coentros, hortelã e malagueta).

Seguem-se as sobremesas da carta, começo com um clássico: crepes Suzette. Uma sobremesa feita com uns delicados crepes cobertos com um saboroso toffee confecionado com açúcar, manteiga, raspa de citrinos, sumo de laranja e uma mistura de licores. São flambados à frente do cliente. Ficaram perfeitos. Não sobrou um! Mostrei no Instagram o vídeo do processo, teve mais de 1,4 milhão de visualizações.

O crème brûlée, outro clássico, o tradicional creme confecionado com gemas e natas, coberto com uma camada de açúcar caramelizado. O Al'Garve, uma sobremesa confecionada com um aveludado creme de citrinos, lemon curd, servido com biscoito de amêndoas algarvias.

A tarte tatin, feita com maçãs confitadas num caramelo com manteiga e açúcar, cobertas com massa folhada e depois assadas. Servida morna, acompanha com gelado.

Last but not least, pelo contrário, termino com a minha preferida: o bolo surpresa de chocolate. Um fondant de chocolate negro, ganache e chantilly envolto numa casca de chocolate negro.

Um molho picante de chocolate branco e gengibre é então vertido sobre uma esfera de chocolate, que derrete e desvenda a sobremesa no seu interior. É acompanhado ainda com frutos vermelhos e coulis dos mesmos frutos. Esta sobremesa é a mais pedida pelos hóspedes, percebo perfeitamente o motivo, além de esteticamente ser bastante bonita, o sabor é viciante. Juro que degustava esta sobremesa todos os dias e não ficaria aborrecida com essa escolha diária.

Do restaurante italiano do hotel, o L'arlecchino, com vista para a piscina exterior, destaco os pratos cremosos de risotto de camarão; risotto de cogumelos selvagens e trufa; o cannolo siciliano com mascarpone e ricota, que acompanha com sorbet de limão; e o tradicional tiramisù - de comer e chorar por mais!

No restaurante Sir Henry Cotton Club fiquei viciada no peixe grelhado servido com puré de batata, há uma sobremesa que altera todos os dias, além do clássico e famoso pastel de nata do Penina, bastante reconhecido no hotel, massa e recheio de ficar a babar. Da carta fazem parte ainda o strudel de maçã servido com gelado; o bolo cremoso de chocolate negro e laranjas do Algarve; o crème brûlée aromatizado com fava tonka; e um carpaccio de abacaxi com sorbet de pitaya.

O hotel oferece uma vasta gama de serviços cinco estrelas, que incluem: campos de golfe, uma academia de golfe, uma piscina exterior de grandes dimensões, um clube infantil (Kangaroo Club), 5 campos de ténis, zona concessionada na Praia do Alvor, 5 opções diversificadas de restauração, incluindo o restaurante de praia, Dunas, situado na praia do Alvor, acessível através de um serviço de transporte oferecido pelo hotel. São muitos os motivos que me fazem querer regressar! Incluindo a simpatia de todos os colaboradores deste hotel. Com uma localização privilegiada, serviços de alta qualidade e uma praia de sonho ao dispor, o Penina Resort é, sem dúvida, uma escolha perfeita para umas férias no Algarve. Aproveitem para participar no passatempo que estamos a realizar no Instagram. Vamos oferecer duas noites, para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído e um jantar. Boa sorte!