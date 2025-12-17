Cristina Ferreira descobre hotel de luxo e mostra-se rendida ao refúgio onde passou férias

Mafalda Castro mostrou a cozinha e o que nos saltou à vista foi este fogão: uma placa com exaustor incluído

Faz lembrar as propriedades elegantes dos filmes britânicos antigos e foi precisamente esse encanto que conquistou Cristina Ferreira. A apresentadora portuguesa passou alguns dias de férias no hotel de luxo Estelle Manor, situado em Oxfordshire, no interior de Inglaterra, e não escondeu o fascínio pela beleza e sofisticação do espaço.

Ao longo da estadia, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar vários momentos e detalhes da unidade hoteleira, que conta com 108 quartos e suites, quatro restaurantes, espaço de coworking, ginásio com estúdio para aulas, campos de padel e ainda um clube infantil.

A apresentadora revelou também ter conhecido um português que trabalha no hotel. “O Vasco diz que chegaram a ter apenas um casal por noite nos primeiros tempos. Agora estão sempre perto da lotação total, mesmo durante a semana”, contou através do Instagram, sublinhando o sucesso crescente do espaço.

Segundo Cristina Ferreira, o hotel tem sido escolhido por várias figuras conhecidas ao longo dos últimos anos. Entre os hóspedes ilustres, destacou nomes como Victoria Beckham e Eve Jobs, filha de Steve Jobs, que chegou a casar-se naquele local. A comunicadora revelou ainda um encontro inesperado durante a estadia: “Vi a princesa Beatriz, de calças de ganga e malha bordeaux. A filha não lhe deu sossego”, partilhou.

Uma experiência marcada pela elegância, exclusividade e pelo ambiente tipicamente britânico que continua a atrair celebridades e visitantes de todo o mundo.