Um dos hotéis mais instagramáveis do momento fica em Portugal. E nós fomos conhecê-lo

Fugimos da cidade e fomos conhecer um dos espaços mais instagramáveis de Portugal. Com pontos de luz daqueles que nos enchem o feed de imagens de charme, o Luz Charming Houses cumpre mesmo a promessa que encerra no nome desde o primeiro momento.

É muito fácil chegar e pouco circulámos depois de sair na A1 rumo a Fátima. Chegámos e fomos, desde logo, bem recebidos. Estacionar o carro foi simples, estando incluído o estacionamento na estadia, dando-nos liberdade para entrar e sair quando quisermos através de um código. Receberam-nos numa maravilhosa sala de estar, que nos fez sentir em casa, e que se manteve sempre aberta para nos receber durante a estadia.

Foi com entusiasmo, que percorremos o caminho até à nossa casinha. Casinhas transformadas em quartos (as maiores acomodam mais pessoas e têm cozinha), decoradas com gosto irrepreensível. Sentimos a tradição em todos os detalhes, sendo que cada casinha é uma interpretação da arquitetura tradicional da região dos séculos XIX e XX.

E é aqui, onde o tempo corre logo mais devagar, que tivemos tempo de procurar os códigos e mensagens inseridos na decoração com o objetivo de nos fazer refletir. E um detalhe importante para nós: a cortesia de haver chá e café nos quartos é um detalhe que nos conquista logo.

Percorremos o enorme jardim e deixámo-nos encantar nos vários cantinhos onde nos podemos sentar a pôr conversa em dia com os amigos ou a namorar. No inverno, há lareiras exteriores. E que bom é beber um copo de vinho a desfrutar da natureza com o stress adiado.

A sonhar com os dias de calor em que planeamos voltar, temos uma piscina que também revisita a tradição das quintas dos nossos avós, num processo de construção que não esqueceu os tanques e pias de antigamente, feitos em pedra maciça, talhados manualmente e com uma coloração escura envelhecida pelo tempo.

O melhor de tudo? A água da piscina é aquecida entre meados do mês de maio e meados do mês de outubro.

E viagens cá dentro não estão completas sem o melhor da cozinha portuguesa. O pequeno-almoço, incluído na estadia, é farto e repleto de iguarias caseiras que também nos fazem sentir em visita à casa dos avós.

É ainda possível jantar no Terra Rossa, o restaurante deste espaço incrível. Recomendamos que reserve com alguma antecedência e, se for um grupo grande, sugerimos que escolham um menu com entradas, sopa, prato principal e sobremesa (45 euros por pessoa).

As diferentes tipologias de quartos e suites foram pensadas para proporcionar o máximo conforto, desde opções mais intimistas para casais até espaços amplos para famílias ou grupos de amigos. A oferta inclui uma Suite Master, duas Suites Superiores, três Suites, dois Quartos Duplos Superiores Deluxe e sete Quartos Duplos Superiores. Cada alojamento foi decorado com atenção aos detalhes, privilegiando cores suaves, texturas naturais e uma atmosfera serena. Além disso, o pequeno-almoço, servido na Casa Mãe, destaca os sabores regionais, garantindo um despertar delicioso e revigorante.

Veja os quartos:

O que não pode mesmo perder no Luz Houses: o jardim encantado, a piscina exterior aquecida com deck intimista, o parque de estacionamento gratuito, bicicletas (mediante disponibilidade) e transferes. Para quem precisa de mais conforto, há também serviço de room-service, babysitting (mediante disponibilidade) e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Além disso, o Luz Houses oferece vários packs de atividades, como yoga, pilates e massagens, permitindo que os hóspedes desfrutem de momentos de bem-estar e descontração.