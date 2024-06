Vila Galé vai construir um hotel dedicado ao humor em Miranda do Douro

O grupo Vila Galé anunciou a construção em Miranda do Douro de um hotel temático dedicado ao humor. Estão previstos 100 quartos e 40 postos de trabalho, num investimento que poderá ultrapassar os 14 milhões de euros.

O anúncio foi feito pelo presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, após a assinatura da escritura pública para constituição de direito de superfície para a construção, instalação e exploração de um estabelecimento hoteleiro.

“Esta ideia da criação de um hotel em Miranda do Douro que vai contar a história do humor em Portugal e no mundo, foi uma sugestão de um amigo nosso, que é o Fernando Alvim, e por isso vai ser um tema interessante e divertido. Esta é também uma forma de atrair mais gente a este território”, revelou o líder do grupo Vila Galé.

Jorge Rebelo de Almeida explicou que o grupo Vila Galé já tem vários hotéis dedicados a outras formas culturais, como a música, a dança, a pintura, o cinema, o teatro ou a moda. Agora junta-se o humor, na futura unidade hoteleira modular de Miranda do Douro.

“Para além da temática humor, o novo hotel vai dispor de SPA, Centro de Convenções até 500 pessoas, um restaurante, um bar dedicado ao Soul e Blues, entre outros equipamentos”, especificou o presidente do Vila Galé.

A construção do hotel do grupo Vila Galé em Miranda do Douro deverá ter início ainda este ano e o prazo previsto a sua conclusão é de um ano e meio. Atualmente, o grupo conta com 44 hotéis, dos quais 32 em Portugal.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders