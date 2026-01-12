Camas, sofás e móveis: hotel está a vender o seu recheio a partir de 20 euros

Kit de combate ao frio no Lidl: vão chegar edredões quentes a menos de 17 euros

O Lutecia Smart Design Hotel, localizado em Lisboa, na zona das Avenidas Novas, concluiu recentemente a renovação do seu restaurante e encontra-se agora a remodelar o piso executivo da unidade hoteleira. No âmbito desta intervenção, o hotel está a libertar o mobiliário de 12 quartos e 4 suites, disponibilizando diversas peças profissionais em bom estado de conservação.

A venda do mobiliário está a ser realizada através da Second Serve, uma empresa especializada na comercialização de artigos de hotéis e restaurantes em segunda mão. A iniciativa representa uma oportunidade para adquirir peças de design e qualidade a preços bastante competitivos, válidos até ao esgotar do stock.

Entre os artigos disponíveis encontram-se colchões, poltronas, cadeiras, mesas e diversos elementos de decoração, com preços que variam entre 20 e 120 euros. Todas as peças provêm do piso executivo do hotel e foram utilizadas em contexto profissional, mantendo elevados padrões de qualidade.